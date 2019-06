Jeden z výjimečných smartphonů dostal systém, který se nikdy neuchytil

Kvůli aktuálnímu americko-čínskému dění to vypadá, že může nastat i situace, kdy se na světovém trhu s chytrými telefony objeví nový operační systém. Měl by se jmenovat Ark OS, aktuálně se skrývá pod označením Hongmeng a pochází z dílen čínského Huaweie. Ten systém vyvíjí coby nutnou zálohu pro případ, že by se mu nepodařilo udržet přístup k operačnímu systému Android.

Android je dnes jasně dominantním systémem na poli chytrých telefonů, svět „drtí“ tak, jak se to v nejslavnějších dobách nedařilo ani Symbianu od tehdejší světové jedničky Nokie. A prosadit se s čímkoli proti Androidu je nesmírně těžké.

Ostatně, historie pamatuje několik příkladů, kdy se zajímavé a propracované systémy prostě neudržely. Microsoft to vzdal s Windows Phone a jeho jedinečnými dlaždicemi, BlackBerry se od svého OS 10 s propracovaným ovládáním gesty (a kompatibilitě s Android aplikacemi) přesunulo také k Androidu. A třeba chytře promyšlený a na webových technologiích založený webOS od Palmu dnes patří LG, a to ho používá jen v televizích.

Alternativa k Androidu

Podobný byl i osud systému Firefox OS od společnosti Mozilla. Ten se objevil zhruba v roce 2013 a měl být alternativou k tehdy již raketově rostoucímu Androidu. Měl představovat to, co Palm, BlackBerry ani Microsoft nedokázaly. Tedy skutečnou konkurenci Androidu pro široké publikum, systém, který by se mohl objevovat v telefonech řady značek a u řady operátorů.

A z počátku to tak i vypadalo. O systém projevily zájem Alcatel, LG, Sony, ZTE nebo třeba Huawei. A zaujal i řadu světových operátorů, včetně gigantů jako Telefónica, T-Mobile, China Unicom, Sprint nebo japonský KDDI.

Právě u japonského operátora se koncem roku 2014 představil neobvyklý smartphone, který měl ukázat schopnosti Firefox OS naplno. Do tehdejší doby výrobci ve spolupráci s Mozillou systém „cpali“ do extrémně levných přístrojů, jejichž účelem bylo být ještě výrazně levnější, než tehdy nejlevnější smartphony s Androidem. Výsledek těchto snah byl tragický. Chytré telefony se slabým hardwarem a mladým systémem, který měl k dokonalé optimalizaci daleko, byly zoufale pomalé a vyvolávaly jen vztek.

Není divu, že se tedy Firefox OS po krátkém období v závěru roku 2015 z chytrých telefonů poroučel pryč a z televizorů, kam se nakrátko přestěhoval, ohlásil odchod o necelý rok později. Dnes najdeme pozůstatky systému v

Kai OS určeném pro „hloupé“ telefony. Přitom neobvyklé LG Fx0 určené právě pro japonského operátora KDDI ukazovalo Firefox OS v trochu lepším světle.

Nejstylovější smartphone

Jenže smartphone, který se představil v závěru roku 2014, přišel pozdě a navíc zamířil jen na japonský trh. Tam byl Fx0 stylovkou, která se prodávala především kvůli designu, nikoli novému neobvyklému systému.

Fx0 je smartphone se zcela průhledným plastovým tělem, takže je skrz vidět na mnohé součástky uvnitř. Díky provedení ve zlaté barvě celek nepůsobí tak „geekovským“ dojmem, jako mnohé jiné průhledné pokusy. Naopak, Fx0 vypadá dospěle a elegantně, skutečně zaujme a po designové stránce je to jeden z nejpozoruhodnějších kousků celé historie smartphonů.

A pozoruhodný je i kvůli systému. LG Fx0 totiž bylo neoficiální vlajkovou lodí Firefox OS. Zatímco ostatní přístroje s tímto systémem používaly s trochou nadsázky hardware z primitivních kalkulaček, tady běžel procesor Snapdragon 400 a paměť RAM měla kapacitu 1,5 GB. To byla v roce 2014 velmi solidní střední třída, na které běžel Android obstojně.

A Firefox OS také, jak dokazuje Fx0. Ne, systém tu rozhodně není bleskurychlý, ale to nebyl tehdy ani Android na odpovídajících strojích. Funguje však plynule a jeho používání rozhodně není takové „peklo“, jako tomu bylo u levných přístrojů. Vlastně to z dnešního pohledu vypadá, že Firefox OS mohla být fungující alternativa.

Oproti soudobému Androidu působí systém graficky uhlazenějším dojmem a i když mu sem tam chybí některé funkce, není tu nouze i o zajímavé nápady. Například tlačítkovou klávesnici, na které se dala písmena psát tahy do stran, přepínání mezi aplikacemi jednoduchým gestem tahu ze strany obrazovky, nebo pokročilá nastavení chování odemykací obrazovky.

Jenže ani kombinace atraktivního designu LG Fx0 se solidním hardwarem Firefox OS nezachránila. Ano, Huawei je dnes v jiné situaci, svůj systém vlastně prosazovat nechce, ale když mu nezbude nic jiného, bude ho tlačit. I tak se může z minulých neúspěchů poučit a snadno zjistí, že úkol, na který se zatím s určitou nejistotou chystá, bude velmi obtížný.

O systém (nebo spíš celý ekosystém – tedy hlavně dostupnost oblíbených aplikací) jde totiž zákazníkům víc, než nakolik se může na první pohled zdát. A atraktivní hardware, který Huawei bez pochyby vyrábět umí, to nezachrání.