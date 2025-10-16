náhledy
Skoro jako přes kopírák. Nejlevnější smartphony si jsou výbavou a parametry hodně podobné. Ale na druhou stranu, pokud nejste nároční, základní práci zastanou, a když pustíte o několik stovek víc, tak můžete mít i nějakou tu funkci navíc. Levné mobilní Vánoce jsou letos docela pestré.
Autor: Redakce s využitím AI (Gemini)
Kolik je dnes potřeba na nejlevnější smartphone? Pokud nejste nároční, tak si vystačíte s 1 600 korunami. Za tuto sumu dostanete ZTE Blade A35e. Od ostatních modelů, které jsou o 300 až 400 korun dražší, se liší v podstatě pamětí. Operační má jen 2 GB, uživatelská 64 GB. Oboje je málo a radíme připlatit.
Vyšší cenu má ZTE A35 (tedy bez malého „e“ na konci označení), ale zde se příplatek nevyplatí. Parametry telefonu jsou prakticky stejné s levnějším sourozencem, navíc dostanete jen dvojnásobek operační paměti. To je sice dobře, ale uživatelská zůstává na 64 GB, a to je zatraceně málo. Telefon vyjde na 1 990 Kč.
Třetí ZTE a teď už je to lepší. Model Blade A56 je totiž v současné době ve slevě, takže místo 2 500 korun se vejde pod dva tisíce. Je zde silnější a novější procesor, lepší hlavní fotoaparát, a především vedle 4GB operační paměti i 128 GB uživatelského místa.
Jedním ze smartphonů s cenou pod 2 000 korun je i česká značka Aligator. Té se ve specifických segmentech trhu daří a model S6600 Duo za 1 890 Kč je zcela základní smartphone s výbavou velmi podobnou zmíněnému ZTE Blade A35. A to včetně malé uživatelské paměti. Menší je i 4 000mAh baterie.
Honor X5c Plus je nový model z letošního podzimu. Základní verzi koupíte pod 2 000 korun, ale opět je zde jen 64GB vnitřní paměť. Za dvojnásobnou se připlácí asi 400 korun.
Honor má solidní displej, ale stejně jako všechny ostatní telefony v této cenové kategorii má rozlišení pouze HD+. To jedna s věcí, s kterou se zájemci musí smířit. Lepší displeje se objevují až v cenové kategorii od 3 000 korun.
Motorola má v nejlevnější kategorii několik zástupců. Opět podzimní novinkou jsou modely G06. Množné číslo je zde záměrně, jeden totiž má přídomek Power. Vizuálně však vypadají stejně, liší se jen barvou.
Základní G06 za 1 800 korun opět trpí na malou vnitřní paměť 64 GB, jinak je to docela moderní levný smartphone. Verze Power (na fotce) vyjde na 2 390 Kč a příplatek se stoprocentně vyplatí. Nejenom že dostanete v této třídě neobvykle vysokou paměť 256 GB, ale i baterii s kapacitou 7 000 mAh.
Další Motorola z laciné třídy je příkladem telefonu, který se dnes kupovat nevyplatí. Stojí prakticky stejně jako základní G06, je to loňský model s o něco horším procesorem a jen 2 GB operační paměti. Nebrat, to je málo.
Xiaomi je přeborník mezi výrobci levných smartphonů, takže nemůže chybět ani v našem výběru. Model A5 za 1 700 korun je úplný základ s 3GB operační a 64GB uživatelskou pamětí, verze s 4+128 GB vyjde na 1 900 korun. Zaujme papírově relativně vysoké rozlišení foťáku 32 Mpix.
Za necelé dva tisíce má Xiaomi v nabídce model 15C (existuje i dražší 5G verze), který má už v základu 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti, je lehce odolný, má dokonce 50Mpix hlavní foťák a 33W rychlé nabíjení.
Velmi silně je mezi levnými smartphony zastoupena značka Infinix. Nejlevnější za 1 790 Kč je model Smart 9. Má obvyklou výbavu nejlevnějších modelů včetně malé vnitřní paměti 64 GB.
Zajímavější je model Hot 50i za dva tisíce, který má silnější procesor a zároveň i 128 GB uživatelského místa. Nabíjecí výkon je 18 W a hlavní foťák má rozlišení 48 Mpix.
Závěrečná dvojice navazuje na model Infinix Hot 50i a ukazuje, jak je dobré při výběru smartphonu pečlivě číst označení. Na trhu je i model Hot 50 5G, který má základ výbavy podobný modelu 50i, ale podporuje 5G, což je s cenou 2 300 korun jasně nejlevnější 5G mobil na trhu. Čip je výrazně výkonnější než u všeho v podobné ceně a foťák má i širokoúhlý objektiv. S hlavním mají oba rozlišení 48 Mpix.
Přestože Infinix Hot 50 5G se nevejde pod dva tisíce, tak příplatek za něj je relativně malý a vyplatí se. Ale pozor, existuje i verze Hot 50 bez podpory 5G. Takže především pozorně čtěte, co chcete koupit.
