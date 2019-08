Do Česka míří další supersmartphone. Od kdysi velmi populární značky

Značka Lenovo je v Česku dobře známá, dlouho to však platilo jen o počítačích. Smartphony se začaly prodávat před pěti lety a velmi rychle se značka díky agresivním cenám dostala mezi nejprodávanější. Což kontrastovalo s výsledky v jiných evropských zemích, kam se po dlouhém otálení Lenovo taktéž vydalo.

Jenže souběžně Lenovo koupilo od Googlu tradičního výrobce mobilů Motorolu. Čímž nastal zmatek, firma vymyslela společnou značku Lenovo Moto, která však nefungovala. Následně se začaly prodávat obě značky samostatně. Motorola se pod Lenovem vrátila na český trh v roce 2016 a souběžně se naopak mobily s logem Lenovo z Evropy začaly stahovat. Lenovo zůstalo aktivní především doma v Číně.

Aktuálně je situace taková, že Lenovo na českém trhu prodává jen smartphony Motorola. Jenže to se mění, již v červenci se Lenovo na trh vrátilo, ale nikoliv přímo, dovoz zajišťuje společnost IRD, která jinak distribuuje i Motoroly. Do budoucna by přístroje Lenovo mělo dovážet přímo zastoupení značky.

Lenovo bylo známé a úspěšné agresivní cenovou politikou. Před lety to mělo na českém trhu poměrně snadné, dnes je podobně fungujících výrobců více. Namátkou Xiaomi nebo Honor. Podle prvních dovezených modelů to však vypadá, že jim Lenovo dokáže konkurovat.

Jako první se na trhu objevil levný model K9, což je levný mobil nejnižší třídy. Tomu odpovídá design s proužky nad a pod displejem s HD rozlišením. Na druhou stranu, za 2 990 Kč není výbava špatná, zahrnuje 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti, osmijádrový čip MediaTek a 13Mpix fotoaparát.

Hned druhé lenovo, které přijde na trh, je z úplně opačného konce nabídky. Bude to špičkový model Z6 Pro, který má parametry supersmartphonu. Navíc je to docela čerstvý model, v Číně se začal prodávat v květnu.

Telefon má bezrámečkovou konstrukci s AMOLED displejem s rozlišením FHD+. Výřez na přední kamerku je drobný kapkovitý, nahoře uprostřed. V displeji je pak i čtečka otisků prstů.

Procesor je ten aktuálně nejvýkonnější na trhu: Snapdragon 855. Jak to bude s pamětí, zatím není jasné. Telefon existuje v několika paměťových variantách, která se bude prodávat u nás, zatím nevíme. V každém případě už ta základní s 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti je velmi slušná. Další varianty jsou 8/128 GB, 8/256 GB a 12/512 GB.

Zajímavý je i hlavní fotoaparát, který si v testu DxO Mark vysloužil solidní skóre 95, i když k úplné špičce má docela daleko. V každém případě jsou vzadu čtyři objektivy. Hlavní má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý 16 Mpix, teleobjektiv 8 Mpix a čtvrtým je snímač TOF pro hloubku ostrosti.

Lenovo Z6 Pro by se mělo začít prodávat v nejbližší době. Cenu zatím distributor nezveřejnil, ale Google prozradil, že Alza bude telefon prodávat za 13 990 Kč. Ale na webu prodejce zatím telefon není. Očekáváme, že cena platí pro základní paměťovou variantu, i tak je to však velmi zajímavá nabídka.