Tragické hodnocení kvality foťáku. Výsledek zkazilo mizerné video

Čínské Lenovo se po čase vrací na český trh, zatím však jen s levným modelem K9. Doma v Číně i na některých světových trzích však firma nabízí kompletní portfolio přístrojů, včetně svého špičkového typu Lenovo Z6 Pro (model existuje i v 5G variaci). Smartphone se 6,39palcovým displejem se chlubí procesorem Snapdragon 855 a až 12 GB RAM a také čtyřokým hlavním fotoaparátem.

A právě důraz na fotoaparát dává tušit, že Lenovo tu chtělo zaútočit na špičkové fotomobily ostatních značek. A vlastně se mu to vcelku povedlo, i když to tak na první pohled moc nevypadá. V testu organizace DxO Mark totiž získal top model čínské značky skóre 95 bodů. A to stačí jen na lepší střední třídu nebo na porovnávání se staršími špičkovými modely jako jsou OnePlus 6 či Apple iPhone 8 Plus.

Jenže celkové skóre u Lenova hodně kazí schopnost natáčení videa. Za ni totiž získal model Z6 Pro pouhých 79 bodů, což lze mezi vlajkovými smartphony považovat za opravdu tragické hodnocení. Většina letošních top-modelů se pohybuje nad hranicí 95 bodů, ty nejlepší sahají na 97 bodů. A i starší smartphony se snadno přes devadesátku přehoupnou. Lenovo Z6 Pro tu zaostává dokonce i za letitým Samsungem Galaxy S6 Edge (83 body).

Co se ale nepodařilo u natáčení videa, u fotografování funguje. Tady Lenovo sahá vysoko, byť ne na zcela nejvyšší příčky. Za samotné fotografování si telefon připsal 103 body, což je mimochodem stejné skóre, jako získaly vlastně všechny aktuální modely Google Pixel 3 – špičkové, i levnější 3a. Ano, ty nejlepší fotomobily v této disciplíně vykazují až 119 bodů, ale v praxi rozdíl v kvalitě není tak propastný jako u obdobné bodové ztráty u videa.

Lenovo Z6 Pro tedy fotí opravdu velmi dobře a pro ty, kdo neholdují natáčení videa, by to mohla být zajímavá volba. V našich končinách ale (alespoň prozatím) jen teoretická, u nás se Z6 Pro neprodává a sehnat ho nelze ani na trzích v blízkém okolí. Doma v Číně ale láká tento model cenou začínající v přepočtu na částce okolo deseti tisíc korun. A v tom světle pak výkon fotoaparátu vypadá ještě lépe.

Jen pro pořádek dodejme parametry hardwarové sestavy foťáku. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a je za optickou se světelností f/1.8. Zoomový objektiv má světelnost f/2.4 a je pod ním osmimegapixelový čip, širokoúhlý objektiv pak má světelnost f/2.2 a čip s rozlišením 16 megapixelů. Dále má smartphone TOF kameru pro detekci hloubky ostrosti a je tu ještě jeden dvoumegapixelový čip se stabilizací a optikou se světelností f/1.8 – ten paradoxně slouží právě jen pro natáčení videa, které se přístroji tak nedaří. Ukazuje se tedy, že i když by teoreticky nižší rozlišení stačilo (dva megapixely jsou vlastně Full HD video), mít možnost skládat obraz z většího množství pixelů je zatím výhodnější.