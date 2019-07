Překvapivé, smartphony Lenovo se vrací na český trh. První stojí 3 000

Čínský koncern Lenovo si se svými mobilními značkami asi neví moc rady. Po akvizici Motoroly to vypadalo na úspěch a růst, globálně však nadále Lenovo není mezi největšími hráči. V Česku chytré telefony této značky před lety uspěly, firma intenzivně investovala do marketingu a lákala zákazníky na nízké ceny.

Jenže pak přišla změna strategie a do Česka začal koncern Lenovo vozit chytré telefony značky Motorola, která mu také patří. Motorola se však cenově už tak dramaticky nepodbízí, a tak je v konkurenci ostatních značek spíše na okraji zájmu českých spotřebitelů. České zastoupení se tedy nejspíš na základě toho rozhodlo navrátit sem značku, která si získala masovější zájem.

Prvním novým modelem Lenova na českém trhu je typ K9, což je cenově dostupný smartphone s cenou 2 999 korun. Přístroj najdeme v nabídce obvyklých e-shopů i kamenných obchodů, na jeho příchod na trh upozornil v tiskové zprávě řetězec Datart. „Mobilní telefony Lenovo byly u zákazníků oblíbené a v naší prodejní síti se prodávaly velmi dobře. Proto vítáme, že výrobce nyní představil nové portfolio. Věříme, že naváže na předchozí kvalitní modely a na celém českém a slovenském trhu bude úspěšný,“ vítá návrat značky Tomáš Račák, produktový manažer řetězce prodejen s elektronikou.

Distributorem telefonů značky Lenovo je společnost IRD Distribuce, tedy stejný subjekt, který s českým zastoupením Lenova spolupracuje na distribuci telefonů značky Motorola.

Zatím jsme ani od zastoupení ani od distributora nezískali informaci o dalších plánech s oběma značkami. Máme jen informaci o tom, že množství modelů Lenova by se mělo postupně rozšiřovat. Jak široké ale portfolio bude a jak vedle sebe budou Lenovo a Motorola na českém trhu fungovat, to zatím nevíme.

Obě značky totiž mají vcelku velké překryvy v nabídce, mohly by pochopitelně na trhu fungovat paralelně vedle sebe, ale je otázkou, zda to vzhledem k velikosti trhu a ambicím dovozce dává smysl. Spíše by mohlo Lenovo sloužit třeba coby značka levných telefonů a Motorola by bojovala o zákazníky ve vyšších segmentech.

Samotné Lenovo K9 je přístroj pro spíše konzervativnější zákazníky. Nemá výřez displeje ani průstřel, 5,7palcový panel má klasický poměr stran 18:9 a rozlišení 1 440 x 720 pixelů. Pod i nad displejem je výraznější ploška, ale design modelu je hezky symetrický. Co se hardwaru týče, je tu osmijádrový procesor MediaTek a k tomu 3 GB RAM, což považujeme dnes za jakousi základní nutnost. Vnitřní paměť má kapacitu 32 GB, nechybí (hybridní) slot na microSD kartu.

Baterie má kapacitu 3 000 mAh, telefon disponuje klasickým 3,5mm Jack konektorem pro sluchátka a překvapivě k nabíjení slouží USB-C konektor, což chválíme. Naopak pochvalu si nezaslouží použitý Android 8.1, což je v době, kdy vlastně čekáme na příchod finálního Androidu 10, trochu zastaralá verze. Lenovo K9 má celkem čtyři fotoaparáty: dva vpředu, dva vzadu. Hlavní má vždy rozlišení 13 megapixelů, vedlejší pak 5 megapixelů, druhý čip ovšem vždy slouží jen k rozpoznávání hloubky ostrosti.