náhledy
Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné pak tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste některý z těchto telefonů značky Nokia? A nemáte ho ještě doma v šuplíku?
Autor: HMD
Tři velké legendy Nokie vedle sebe: zleva Nokia 3210, Nokia 3310 a Nokia 3410. Seřazené jsou podle data vydání, přišly na trh v letech 1999, 2000 a 2002. První dva měl v ruce asi každý, kdo v té době používal mobil. Ať už jednu z těchto Nokií vlastnil, nebo se mu s ní pochlubil alespoň kamarád.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve své době to rozhodně nebyly levné mobily. V roce 1999 stála Nokia 3210 téměř 11 000 korun jako nedotovaná. Model 3310 začínal o rok později jen o málo levnější, stál těsně pod 10 000 korun. V předplacených sadách šlo oba mobily koupit zhruba za 7 500 korun, ale byly blokované na konkrétního operátora, což tehdy bylo naprosto běžné. Až model 3410 stál na startu prodeje v roce 2002 méně, začínal asi na 6 600 korunách. V prodeji vydržely všechny modely velmi dlouho a prodávaly se souběžně. Zájem byl opravdu velký, přístroje byly často vyprodané.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nokia, respektive značka HMD, která si pořídila licenci na telefony Nokia, se rozhodla slávu modelu 3210 oživit 25 let o uvedení originálu na trh. Označení zůstalo stejné, design se originálu spíž blížil, než by se ho věrně držel.
Autor: HMD
Novodobá Nokia 3210 je stále v prodeji, pořídíte ji za zhruba 1 600 korun. Podporuje sítě 4G, což není dnes u tlačítkových mobilů samozřejmost, navíc to do budoucna bude nutnost, aby byl telefon stále použitelný. Původní 2G sítě se začnou vypínat.
Autor: HMD
Což může být u originálu problém. Zatím si z něj zavoláte, ale za několik let se z telefonu stane jen muzeální kousek. Ostatně, pokud chcete nějaký vyloženě zachovalý kus, tak může být dražší než novodobý model. Ale pozor na restaurované mobily z Číny s neoriginálními kryty a dalšími díly. Takové přístroje nemají ze sběratelského hlediska valnou cenu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Všechny tři původní modely měly společný prvek: jediné kontextové tlačítko Navi Key, které jako první přinesla ještě starší Nokia 3110. Toto ovládání použila Nokia u nižších modelů a stalo se velmi populárním. Při základní výbavě stačilo. Místo mnoha kláves si Nokie s Navi Key vystačily s tímto tlačítkem, směrovou klávesou a korekčním tlačítkem. Novodobé modely už mají ovládání jiné, také mají mnohem rozsáhlejší menu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pro mnoho zákazníků byla jednou z nejdůležitějších vlastností všech tří mobilů konstrukce s výměnnými kryty. Nejenže si majitel mohl telefon obléknout podle vlastního vkusu, ale výměnný kryt dokázal částečně ochránit telefon při pádu a pokud se kryt rozbil nebo poškodil, byla jeho výměna relativně levná. Dnešní smartphony mají kryty přilepené.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z výměnných krytů těžila nejenom Nokia, ale i další výrobci příslušenství. Nebyly totiž nejlevnější a prodávalo se jich ohromné množství. Před 25 lety to byl velký hit. A v podstatě se zase vrátil, ale už jako kryty na zadní stranu smartphonů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z trojice 3210, 3310 a 3410 se novodobého nástupce nedostal jen poslední model. Jako první se představila Nokia 3310 a to už v roce 2017. Vzhled byl opět spíš inspirací originálu než jeho kopií. A samozřejmě zde byly i vymoženosti, o kterých si mohli v roce 2000 nechat zdát i majitelé nejlepších mobilů té doby. Ano, je to fotoaparát.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2017 tento retro mobil vzbudil velkou pozornost, ale funkčně to zase taková sláva nebyla. Přesto byl telefon zpočátku často vyprodaný, mnozí zákazníci si ho kupovali spíš na památku, než že by ho potřebovali.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dnes ho sice také koupíte, ale pozor, toto je jen 2G model, takže v budoucnu se z něj stane jen vzpomínka v šuplíku. Na což je vhodnější sehnat si originál v dobrém stavu. S ohledem na množství vyprodukovaných kusů to zatím není problém.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zpět k originálům: Nokia 3210 byla větší než nástupkyně, ale s ohledem na velikost současných smartphonů to byly malé a kompaktní telefony. Což dokazuje i s rovnání s jednou z posledních Nokií produkovaných přímo Nokií (nepočítaje novější produkty, například pod hlavičkou HMD), modelem Lumia 900 z roku 2012. A to rozhodně nebyl také žádný velký mobil.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na obrázku je vidět, že všechny tři mobily měly podobnou konstrukci, dva poslední pak skoro stejnou. Nokie 3310 a 3410 byly i stejně velké. Celkově tehdy k nějak zásadním inovacím a to i designovým nedocházelo, dnešní doba je v tomto směru mnohem dynamičtější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nokia byla dlouho největším světovým výrobcem mobilů, v některých letech na začátku nového milénia byla její dominance drtivá. Nokia měla tržní podíl přes 40 procent. Dnes Nokia žádné telefony nevyrábí, HMD pod licencí dělá tlačítkáče, smartphony už nikoliv.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud máte doma některý z těchto telefonů a podaří se vám je oživit, zkuste si napsat na klasické klávesnici SMS: Po delším užívání smartphonů s dotykovým displejem je psaní SMS na klasické mechanické klávesnici docela oříšek. Tehdy to samozřejmě nikomu nevadilo, jinak to ani nešlo. Navíc s modelem 3210 se objevil pomocník v podobě slovníku T9, který napovídal.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z dnešního pohledu a zkušeností je oříškem i ovládání telefonu přes středovou klávesu. Displej je malinký a samozřejmě černobílý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejmladší z naší trojice Nokia 3410 přešla z Navi Key na ovládání podobné vyšším modelům, tedy s dvojicí kontextových kláves. To se blíží ovládání současných tlačítkáčů Ostatně, u těchto telefonů k zásadním inovacím v posledních patnácti letech už nedocházelo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Schválně se podívejte doma do šuplíků, jestli v něm ještě není klasická nabíječka Nokia s drobným kulatým konektorem. My jich v redakci našli hned několik. Starších i novějších. Dnes by telefon musel mít USB-C konektor, což je i případ reinkarnované Nokie 3210 4G z roku 2024.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz