Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Autor:
Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste některý z těchto telefonů značky Nokia? A nemáte ho ještě doma v šuplíku?
Nokia 3210 Tři velké legendy Nokie: zleva Nokia 3210, Nokia 3310 a Nokia 3410. Telefony... Ve své době to rozhodně nebyly levné mobily. V roce 1999 stála Nokia 3210 téměř... Nokia 3210 Nokia 3210 Nokia 3210 Ovládání s pomocí jediného kontextového tlačítka Navi Key přinesla jako první... Pro mnoho zákazníků byla jednou z nejdůležitějších vlastností všech tří mobilů... Z výměnných krytů těžila nejenom Nokia, ale i další výrobci příslušenství.... Nokia 3310 Nokia 3310 Nokia 3310

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

8. února 2026

Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem

Premium
ilustrační snímek

Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...

7. února 2026

Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem

Samsung Privacy Display

Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...

7. února 2026

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

6. února 2026

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

5. února 2026

Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Honor Magic 8 Pro

Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...

4. února 2026  10:44,  aktualizováno  16:18

O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě

Ilustrační snímek

Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...

4. února 2026

Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident

Dogu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone Czech Republic

Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...

3. února 2026  7:02

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

3. února 2026

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

2. února 2026

Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

OnePlus 15R

OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...

1. února 2026

Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně

Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.