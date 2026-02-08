|
Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma
Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple
Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...
Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat
Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...
Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem
Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...
Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone
Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...
Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem
Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...
Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem
Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...
Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný
Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...
O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě
Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...
Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident
Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...
Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R
OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...
Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat
Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...