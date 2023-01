Vypadá jako iPhone 14 Pro i s novým průstřelem, ale stojí jen 3 000 korun

Za docela přesnou kopií stojí značka LeEco. Ta má poměrně dlouhou historii, původně se jmenovala LeTv a byla to první streamovací video-platforma v Číně. Později se konglomerát pustil i do spotřební elektroniky a zhruba před sedmi lety byly její vrcholné modely na špičce výkonnostních testů. Popularita rostla a firma představila i koncept elektromobilu, s kterým se chlubila i na veletrhu CES v Las Vegas.

Chvíli se mobily LeEco prodávaly i na českém trhu, ale časem se značka vytratila z globálních hledáčků. To však neznamená, že na domácím trhu nebo v Indii není stále aktivní. Jen v případě smartphonů se její portfolio smrsklo na levné přístroje s cenou v přepočtu pod 4 000 korun. Velká část z nich se designem notně inspirovala u Applu, ostatně, v dobách své slávy se do americké značky LeEco rádo naváželo.

Novinka, která značku vrátila do hledáčků médií, se jmenuje S1 Pro a někde je uváděná jako LeEco S1 Pro, v Číně se prodává pod původním názvem firmy LeTv S1 Pro. Ale to je marginálie. Podstatné je, že telefon jako by z oka vypadl iPhonu 14 Pro/Pro Max. Platí to pro přístroj jako celek, ale i detaily, jako je sestava fotoaparátů. U neznačkových produktů bychom se takové podobě nedivili, ale u stále relativně známé značky je kopírování vzhledu docela překvapivé.

Pokud lze věřit firemním materiálům, tak telefon neokopíroval jen vzhled, ale i Dynamic Island, tedy jednu ze zajímavých inovací, kterou přináší aktuální modely iPhone 14 Pro/Pro Max. Jde o průstřel displeje, který software vizuálně dynamicky mění podle potřeby. LeEco S1 Pro to umí tedy zřejmě také a je to právě tato funkce, která mu zajistila celosvětovou pozornost.

Jinak to je však laciný smartphone se základní výbavou. Třeba samotný displej má jen HD+ rozlišení a trojitý zadní fotoaparát má zřejmě jen jeden použitelný snímač s rozlišením 13 Mpix, o parametrech zbylých dvou se firemní specifikace nerozepisují, zřejmě to budou snímače pro hloubku ostrosti a pro makro. Vpředu je pak 5Mpix snímač.

S ohledem na cenu má telefon velmi štědrou paměť. Operační má 8 GB, uživatelská 128 GB. A ještě jedna zajímavost, v Evropě takto levný mobil s podporou 5G nekoupíte. A to s velkým odstupem. Samotný procesor je však docela exotický Unisoc T7510 s podporou 5G. Výkon je na danou kategorii dostatečný, ale je to čip vyráběný 12nm technologií.

Jelikož se telefon bude prodávat v Indii, tak je jisté že bude existovat i se softwarem se službami Googlu. Takže bude použitelný i v Evropě. Oficiálně se zde však prodávat s největší pravděpodobností nebude.