iOS 27 nevyřadil žádný iPhone: nejstarší podporovaný je iPhone 11 z roku 2019
Když Apple 14. září 2026 vydal iOS 27, hranici podpory neposunul ani o jednu generaci. Každý iPhone, který mohl používat iOS 26, může přejít také na iOS 27. Pro iPhony 11 je dostupná i nejnovější verze systému iOS 27.0.1, vydaná 28. září 2026. Platí to pro celou řadu iPhonů 11, tedy i pro iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. Aktualizaci dostává také iPhone SE druhé generace z roku 2020, který používá stejný čip A13 Bionic.
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iPhone 11 se tak stává v jistém smyslu rekordmanem, co se týče softwarové životnosti. Na trh přišel v září 2019 s iOS 13 a čipem A13 Bionic. Znamená to, že prošel osmi hlavními generacemi iOS: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 a nyní 27. (Mezera v číslování vznikla změnou názvů systémů Applu.)
|Model iPhonu
|Nejnovější hlavní iOS
|Co to znamená
|iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
|iOS 27
|Nejstarší řada, která stále dostává nejnovější velký iOS
|iPhone SE (2. generace)
|iOS 27
|Stejně jako iPhone 11 používá čip A13 Bionic
|iPhone 12 a novější
|iOS 27
|Nadále podporované nejnovějším systémem
|iPhone SE (3. generace)
|iOS 27
|Nadále podporovaný nejnovějším systémem
|iPhone XS, XS Max, XR
|iOS 18
|Z podpory nového systému vypadly s příchodem iOS 26
|iPhone X, 8 a 8 Plus
|iOS 16
|Novější hlavní verze už nedostávají
|iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus a SE (1. generace)
|iOS 15
|Zůstaly na iOS 15, Apple pro ně ještě vydával bezpečnostní opravy
Pozn.: Tabulka uvádí stav k 1. říjnu 2026. „Nejnovější iOS“ v tabulce znamená nejvyšší hlavní generaci systému, kterou lze na daný model nainstalovat. Apple může pro starší verze iOS ještě samostatně vydávat bezpečnostní aktualizace.
Proč to bylo překvapení: úniky před WWDC počítaly s koncem iPhonu 11
Právě iPhone 11 přitom ještě několik týdnů před červnovou vývojářskou konferencí Applu WWDC (Worldwide Developers Conference) vypadal jako hlavní kandidát na vyřazení.
Známý leaker Instant Digital na sociální síti Weibo tvrdil, že iOS 27 bude podporovat až iPhone 12 a novější. Web MacRumors to tehdy výslovně shrnul tak, že pokud je únik správný, iOS 27 bude omezen na zařízení s A14 Bionic a novějším.
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Nakonec se předpověď nepotvrdila. Apple 8. června na WWDC 2026 oznámil, že iOS 27 zůstává kompatibilní také s iPhonem 11 a dalšími modely s čipem A13. Pro majitele sedm let starého telefonu to znamená další rok s aktuálním operačním systémem.
Podpora není totéž co funkce: Apple Intelligence a nová Siri jen na novějších modelech
Možnost nainstalovat iOS 27 ovšem neznamená, že starší iPhone umí všechno, co Apple u nového systému předvádí.
Největší rozdíl je u umělé inteligence. Apple Intelligence vyžaduje minimálně iPhone 15 Pro nebo 15 Pro Max, případně některý z modelů iPhone 16 a novějších. Základní iPhone 15 a iPhone 15 Plus ji tedy nepodporují, přestože iOS 27 bez problémů nainstalují. Totéž samozřejmě platí pro iPhony 11 až 14. Stejné hardwarové omezení se týká nové generace hlasové asistentky Siri AI.
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Pro české uživatele je navíc situace ještě složitější. Apple uvádí, že Siri AI není na iPhonech v Evropské unii zatím dostupná. Nová Siri navíc vyžaduje podporovaný jazyk a čeština mezi jazyky Apple Intelligence v současnosti uvedena není.
Majitel iPhonu 11 tak může mít stejnou základní verzi operačního systému jako majitel nejnovějšího modelu, jejich skutečné možnosti se však už výrazně liší.
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iOS 28 v roce 2027: proč je iPhone 11 nejpravděpodobnější kandidát
Co se stane příští rok, zatím Apple neřekl. Vydání systému iOS 28 nebylo dosud oznámeno a vše, co se dnes dá napsat o jeho kompatibilitě, je pouze odhad založený na dosavadním vývoji. Právě zde se však znovu dostává do hry čip A13 Bionic.
iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro
Když Apple v roce 2023 představil iOS 17, minimem se stal iPhone XS. Z podpory tak vypadly iPhone 8, 8 Plus a iPhone X, tedy trojice využívající čip A11 Bionic. V roce 2025 pak iOS 26 vyřadil iPhone XS, XS Max a XR, tedy zbývající telefony s A12 Bionic.
Pokud by Apple příště posunul hardwarovou hranici o další generaci, následoval by A13 Bionic. Ten mají iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max a také iPhone SE druhé generace. Proto jsou právě tyto čtyři telefony nejlogičtějšími kandidáty na konec podpory při některé z příštích hlavních aktualizací.
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Není to ovšem pravidlo, podle kterého by se dal rok konce podpory jednoduše vypočítat. Už iOS 16 ukázal, že Apple může jednou aktualizací vyřadit více čipových generací: iOS 15 ještě podporoval iPhone 6s, iPhone 7 a první iPhone SE, zatímco iOS 16 začínal až u iPhonu 8. Letošní iOS 27 ukázal opačný případ. Apple mohl hranici posunout z A13 na A14, jak předpokládaly úniky, ale neudělal to.
Konec podpory neznamená konec telefonu: co přestane fungovat a kdy
Ani vyřazení z nové hlavní verze iOS neznamená, že se iPhone následující den stane nepoužitelným. Dobře je to vidět právě na iPhonech XS, XS Max a XR. Ty už iOS 26 ani iOS 27 nedostaly, přesto pro ně Apple ještě 17. srpna 2026 vydal bezpečnostní aktualizaci iOS 18.7.10. Oprava byla určena právě těmto třem starším iPhonům.
Bezpečnostní aktualizace mohou pokračovat poměrně dlouho. Apple například ještě v roce 2026 vydával opravy i pro iOS 15 určené mimo jiné pro iPhone 6s, iPhone 7 a první iPhone SE.
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V praxi proto přichází konec telefonu postupně:
- Nejprve nedostane nový hlavní iOS a nové systémové funkce.
- Postupem času mohou vývojáři aplikací zvýšit minimální požadovanou verzi systému, takže některé programy už nepůjde aktualizovat. To se může časem týkat i bankovních nebo jiných citlivých aplikací.
- Teprve ve chvíli, kdy pro starý systém přestanou vycházet i bezpečnostní opravy a důležité aplikace začnou podporu ukončovat, dává stáří softwaru mnohem vážnější důvod k výměně telefonu.
Majitelé iPhonu 11 se do této situace letos ještě nedostali. Sedm let po uvedení jejich telefon stále patří mezi zařízení s nejnovější verzí iOS. Jestli mu Apple přidá ještě další rok, se nejspíš dozvíme až s představením systému, který bude následovat po iOS 27.