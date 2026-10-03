Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kterým iPhonům končí podpora s iOS 27? Úniky měly jasného kandidáta

Pavla Žáková
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Majitelé starších iPhonů letos dostali dobrou zprávu. Apple s příchodem iOS 27 nevyřadil žádný z modelů, které zvládaly předchozí systém. Aktualizaci tak dostal dokonce i iPhone 11 z roku 2019. Jeho majitelé však všechny nové funkce využít nemohou a už příští rok může být situace jiná.

Obsah

iOS 27 nevyřadil žádný iPhone: nejstarší podporovaný je iPhone 11 z roku 2019

Když Apple 14. září 2026 vydal iOS 27, hranici podpory neposunul ani o jednu generaci. Každý iPhone, který mohl používat iOS 26, může přejít také na iOS 27. Pro iPhony 11 je dostupná i nejnovější verze systému iOS 27.0.1, vydaná 28. září 2026. Platí to pro celou řadu iPhonů 11, tedy i pro iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max. Aktualizaci dostává také iPhone SE druhé generace z roku 2020, který používá stejný čip A13 Bionic.

Nový iPhone je nejlepší nečínský fotomobil. V jedné disciplíně soupeře poráží

iPhone 11 se tak stává v jistém smyslu rekordmanem, co se týče softwarové životnosti. Na trh přišel v září 2019 s iOS 13 a čipem A13 Bionic. Znamená to, že prošel osmi hlavními generacemi iOS: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 a nyní 27. (Mezera v číslování vznikla změnou názvů systémů Applu.)

Jakou nejnovější verzi iOS podporují starší iPhony
Model iPhonuNejnovější hlavní iOSCo to znamená
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro MaxiOS 27Nejstarší řada, která stále dostává nejnovější velký iOS
iPhone SE (2. generace)iOS 27Stejně jako iPhone 11 používá čip A13 Bionic
iPhone 12 a novějšíiOS 27Nadále podporované nejnovějším systémem
iPhone SE (3. generace)iOS 27Nadále podporovaný nejnovějším systémem
iPhone XS, XS Max, XRiOS 18Z podpory nového systému vypadly s příchodem iOS 26
iPhone X, 8 a 8 PlusiOS 16Novější hlavní verze už nedostávají
iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus a SE (1. generace)iOS 15Zůstaly na iOS 15, Apple pro ně ještě vydával bezpečnostní opravy

Pozn.: Tabulka uvádí stav k 1. říjnu 2026. „Nejnovější iOS“ v tabulce znamená nejvyšší hlavní generaci systému, kterou lze na daný model nainstalovat. Apple může pro starší verze iOS ještě samostatně vydávat bezpečnostní aktualizace.

Proč to bylo překvapení: úniky před WWDC počítaly s koncem iPhonu 11

Právě iPhone 11 přitom ještě několik týdnů před červnovou vývojářskou konferencí Applu WWDC (Worldwide Developers Conference) vypadal jako hlavní kandidát na vyřazení.

Známý leaker Instant Digital na sociální síti Weibo tvrdil, že iOS 27 bude podporovat až iPhone 12 a novější. Web MacRumors to tehdy výslovně shrnul tak, že pokud je únik správný, iOS 27 bude omezen na zařízení s A14 Bionic a novějším.

Nový iPhone 18 teď hned nekoupíte, máme však jiné zajímavé akční nabídky

Nakonec se předpověď nepotvrdila. Apple 8. června na WWDC 2026 oznámil, že iOS 27 zůstává kompatibilní také s iPhonem 11 a dalšími modely s čipem A13. Pro majitele sedm let starého telefonu to znamená další rok s aktuálním operačním systémem.

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Podpora není totéž co funkce: Apple Intelligence a nová Siri jen na novějších modelech

Možnost nainstalovat iOS 27 ovšem neznamená, že starší iPhone umí všechno, co Apple u nového systému předvádí.

Největší rozdíl je u umělé inteligence. Apple Intelligence vyžaduje minimálně iPhone 15 Pro nebo 15 Pro Max, případně některý z modelů iPhone 16 a novějších. Základní iPhone 15 a iPhone 15 Plus ji tedy nepodporují, přestože iOS 27 bez problémů nainstalují. Totéž samozřejmě platí pro iPhony 11 až 14. Stejné hardwarové omezení se týká nové generace hlasové asistentky Siri AI.

Ohebný iPhone Duo trpí řadou kompromisů. Jak se s nimi vyrovnat?

Pro české uživatele je navíc situace ještě složitější. Apple uvádí, že Siri AI není na iPhonech v Evropské unii zatím dostupná. Nová Siri navíc vyžaduje podporovaný jazyk a čeština mezi jazyky Apple Intelligence v současnosti uvedena není.

Majitel iPhonu 11 tak může mít stejnou základní verzi operačního systému jako majitel nejnovějšího modelu, jejich skutečné možnosti se však už výrazně liší.

Jak zjistit, který iPhone a kterou verzi iOS máte

  • Pokud si nejste jistí, jaký model používáte, není potřeba telefon porovnávat podle fotoaparátů nebo hledat původní krabičku.
  • V iPhonu otevřete Nastavení → Obecné → Informace. Na této obrazovce najdete název modelu i verzi nainstalovaného systému. Apple stejný postup uvádí ve své uživatelské příručce.
  • Samotná aktualizace telefonu se kontroluje přes Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru. Telefon nabídne jen verzi, která je s daným modelem kompatibilní.
  • K 1. říjnu 2026 je nejnovější verzí iOS 27.0.1. Pokud tedy vlastníte iPhone 11 a aktualizaci ještě nevidíte nainstalovanou, nejde o to, že by telefon iOS 27 nepodporoval.

Vypadá jako pravá reklama Applu. Realistické video ukazuje možný skládací iPhone

iOS 28 v roce 2027: proč je iPhone 11 nejpravděpodobnější kandidát

Co se stane příští rok, zatím Apple neřekl. Vydání systému iOS 28 nebylo dosud oznámeno a vše, co se dnes dá napsat o jeho kompatibilitě, je pouze odhad založený na dosavadním vývoji. Právě zde se však znovu dostává do hry čip A13 Bionic.

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro
iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Když Apple v roce 2023 představil iOS 17, minimem se stal iPhone XS. Z podpory tak vypadly iPhone 8, 8 Plus a iPhone X, tedy trojice využívající čip A11 Bionic. V roce 2025 pak iOS 26 vyřadil iPhone XS, XS Max a XR, tedy zbývající telefony s A12 Bionic.

Pokud by Apple příště posunul hardwarovou hranici o další generaci, následoval by A13 Bionic. Ten mají iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max a také iPhone SE druhé generace. Proto jsou právě tyto čtyři telefony nejlogičtějšími kandidáty na konec podpory při některé z příštích hlavních aktualizací.

Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš

Není to ovšem pravidlo, podle kterého by se dal rok konce podpory jednoduše vypočítat. Už iOS 16 ukázal, že Apple může jednou aktualizací vyřadit více čipových generací: iOS 15 ještě podporoval iPhone 6s, iPhone 7 a první iPhone SE, zatímco iOS 16 začínal až u iPhonu 8. Letošní iOS 27 ukázal opačný případ. Apple mohl hranici posunout z A13 na A14, jak předpokládaly úniky, ale neudělal to.

Konec podpory neznamená konec telefonu: co přestane fungovat a kdy

Ani vyřazení z nové hlavní verze iOS neznamená, že se iPhone následující den stane nepoužitelným. Dobře je to vidět právě na iPhonech XS, XS Max a XR. Ty už iOS 26 ani iOS 27 nedostaly, přesto pro ně Apple ještě 17. srpna 2026 vydal bezpečnostní aktualizaci iOS 18.7.10. Oprava byla určena právě těmto třem starším iPhonům.

Bezpečnostní aktualizace mohou pokračovat poměrně dlouho. Apple například ještě v roce 2026 vydával opravy i pro iOS 15 určené mimo jiné pro iPhone 6s, iPhone 7 a první iPhone SE.

Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26

V praxi proto přichází konec telefonu postupně:

  • Nejprve nedostane nový hlavní iOS a nové systémové funkce.
  • Postupem času mohou vývojáři aplikací zvýšit minimální požadovanou verzi systému, takže některé programy už nepůjde aktualizovat. To se může časem týkat i bankovních nebo jiných citlivých aplikací.
  • Teprve ve chvíli, kdy pro starý systém přestanou vycházet i bezpečnostní opravy a důležité aplikace začnou podporu ukončovat, dává stáří softwaru mnohem vážnější důvod k výměně telefonu.

Majitelé iPhonu 11 se do této situace letos ještě nedostali. Sedm let po uvedení jejich telefon stále patří mezi zařízení s nejnovější verzí iOS. Jestli mu Apple přidá ještě další rok, se nejspíš dozvíme až s představením systému, který bude následovat po iOS 27.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání

20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile)

Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...

Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci

Oukitel WP63

Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...

Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný

Honor Watch 6

Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...

Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat

Google Pixel 11 Pro Fold a Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...

Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála

Původní sídlo Paegasu, předchůdce současného T-Mobilu nabízí od antén na střeše...

Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...

Kterým iPhonům končí podpora s iOS 27? Úniky měly jasného kandidáta

ilustrační snímek

Majitelé starších iPhonů letos dostali dobrou zprávu. Apple s příchodem iOS 27 nevyřadil žádný z modelů, které zvládaly předchozí systém. Aktualizaci tak dostal dokonce i iPhone 11 z roku 2019. Jeho...

3. října 2026

Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný

Honor Watch 6

Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...

3. října 2026

Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci

Oukitel WP63

Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...

2. října 2026

První mobily u nás: pro mnohé to byla definitivní tečka za socialismem. Ač drahá

Premium
Jedna z prvních tiskových reklam společnosti Paegas

Auta za socialismu byla. Sice mizerná, ale byla. Barevné televize také. Dal se koupit i CD přehrávač nebo osobní počítač. Dokonce i tuzemské produkce. Co se – obrazně řečeno – koupit nedalo, byl...

2. října 2026

Operátoři zastaví služby, které obírají Čechy o tisíce korun. A zpřísní pravidla

ilustrační snímek

Tisíce Čechů se v těchto dnech dozvěděli, že jim z účtů zmizela částka 99 korun. A to každý týden. Mnohdy jsou přitom přesvědčeni, že si žádnou placenou službu neobjednali. Na kauzu upozornil novinář...

1. října 2026  17:04

Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála

Původní sídlo Paegasu, předchůdce současného T-Mobilu nabízí od antén na střeše...

Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...

1. října 2026

Virtuální babča Alenka je zpět. Na WhatsAppu pomáhá odhalovat kyberšmejdy

AI babča Alenka je nově dostupná na WhatsAppu

Virtuální babču Alenku ztrpčující život kyberšmejdům nasadil operátor O2 před rokem. Jejím posláním bylo marnit jejich časem na telefonu. Teď ji operátor naučil, aby byla jeho zákazníkům nápomocná i...

30. září 2026  11:43

Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání

20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile)

Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...

30. září 2026

Z použitých součástek sestavili víc než milion mobilů. Prodávali je jako nové

Ilustrační snímek

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) odhalil organizovanou skupinu, kterou podezřívá z prodeje víc než milionu použitých telefonů, jež inzerovala jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř...

29. září 2026  17:36

Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat

Google Pixel 11 Pro Fold a Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...

29. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Se jménem se opičí po Applu, ale tyto vychytávky nový iPhone rozhodně nemá

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi na čínském trhu uvedlo novinky série Xiaomi 18 Pro. Top modely jsou tentokrát dva, jeden menší a druhý větší, Ultra verze chybí. Nabídnou displej na zádech, hlavní obrazovku s ochranou...

28. září 2026

Nový iPhone je nejlepší nečínský fotomobil. V jedné disciplíně soupeře poráží

iPhone 18 Pro

Letošní souboj o to, zda bude mít lepší fotomobil Google nebo Apple, má jasný výsledek. V žebříčku DxO Mark má rozhodující náskok nový iPhone 18 Pro. Apple si v podstatě zachoval náskok z loňska. A...

27. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.