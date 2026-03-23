Krádež iPhonu nemusí být katastrofa. Stačí znát pár důležitých triků

Autor:
  4:00
Krádeži je nejlepší předcházet, ne vždy to však jde. Majitelé iPhonů mohou ovšem už předem udělat několik kroků, kterými případnému zloději znesnadní s kradeným telefonem dál nakládat. V případě, že o iPhone přece jen nechtěně přijdete, je zásadní neotálet a zablokovat ho co nejdřív.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Prevencí proti krádeži iPhonu je mít aktivovanou službu Najít (anglicky Find My) na svém zařízení. Tuto aplikaci si stáhnete zdarma na App Storu, její ikona má podobu zeleného terče s modrým středem.

Při odcizení iPhonu musí jeho majitel postupovat co nejrychleji. Tím prvním místem, kam by měly vaše digitální kroky směřovat, je web iCloud.com/find. Na něm zařízení označte jako ztracené.

Jak na to?

  • Přejděte na web iCloud.com/find a přihlaste se.
  • Rozklikněte Všechna zařízení a vyberte iPhone (či iPad), kterého se krádež nebo ztráta týká.
  • Vyberte možnost Označit jako ztracené.

Díky tomuto kroku nebude moci zloděj nebo nepoctivý nálezce získat přístup k vašemu iPhonu a provést změny ve vašem účtu Apple. Proto je nezbytné provést tento krok co nejrychleji.

K čemu je ochrana odcizených zařízení

  • Máte v iPhonu zapnutou ochranu odcizených zařízení? Zjistíte to, když v Nastavení (ozubené kolečko) vyhledáte Face ID/kód (nebo Touch ID/kód). Sjeďte dolů a zkontrolujte, zda je u Ochrany odcizených zařízení zvolena možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
  • Jde o nadstavbovou funkci zabezpečení, která umožní, aby po krádeži iPhonu nešlo telefon snadno odemknout. Jakmile se ocitne přístroj s touto ochranou mimo známá místa (např. mimo váš domov či práci), bude vyžadovat biometrické ověření, nebo hodinovou bezpečnostní prodlevu pro přístup k některým funkcím.

Jakmile to uděláte, aktivuje se v zařízení režim ztráty, který lze deaktivovat jen biometricky – tedy otiskem prstu nebo tváří. Zloděj se tedy k datům nedostane, ani kdyby znal váš kód. Zároveň jsou pozastaveny platby přes Apple Pay, aby nebylo možné použít telefon k placení.

Na webu iCloud.com/find si následně můžete nechat zobrazit polohu svého zařízení. Pokud se stane, že vám telefon nikdo neukradl, pouze jste si ho někde zapomněli, můžete se pro něj vydat. Jestli jste si však jistí, že je v rukou cizího člověka, doporučuje podpora Applu kontaktovat policii a postupovat v souladu s ní. Kromě policie kontaktujte i mobilního operátora, nahlaste ztrátu nebo krádež a požádejte o pozastavení tarifu.

Nástroj, který budete potřebovat k nalezení ztraceného nebo odcizeného iPhonu: služba Najít, v angličtině Find My.

Co když se iPhone nepodaří najít?

Pokud vyzkoušíte všechny možnosti, jak iPhone najít, a nepodaří se to, je lepší ho na dálku vymazat. Tím zajistíte, že se zloděj nedostane k vašim datům.

Vymazat obsah iPhonu nebo iPadu lze i na dálku. Vymazání však nejde vrátit zpět, tento krok si tedy nechte opravdu až na chvíli, kdy se naděje na nalezení vzdáte. Vymazání je možné buď přes službu Najít z jiného zařízení, nebo opět pomocí již zmíněných stránek iCloud.com/find.

Co dělat po ztrátě iPhonu

Pokud o iPhone přijdete, není od věci si zkontrolovat svůj účet Apple. Zejména věnujte pozornost telefonním číslům a e-mailovým adresám, která s ním máte spojená, a způsobům obnovení účtu. „Pokud si všimnete změn, které nepoznáváte nebo jste je neprovedli, změňte heslo ke svému účtu Apple,“ radí podpora Applu.

Pak odeberte z účtu odcizený nebo ztracený iPhone. Jestliže máte pojištění AppleCare+, s tímto krokem počkejte, dokud nebude vaše žádost o náhradu plně schválena.

Tip uživatelů: režim letadlo

huramobil

Tohle je tip č. 69 z mé série 100 tipů na iPhone
Když ti někdo ukradne iPhone, první věc, kterou udělá, je často zapnout Letadlo. ✈️ Zjednoduší mu to útěk.
Udělej mu to těžší — zamez přístupu k Ovládacímu centru na zamčené obrazovce a zapni všechny Find My funkce.

Jak na to rychle:
1️⃣ Nastavení → Face ID a kód → v sekci Povolit přístup při zamknutí VYPNI Ovládací centrum.
2️⃣ Nastavení → tvé jméno → Najít → zapni Najít iPhone, Síť služby Najít a Odeslat poslední známou polohu.

Hotovo — zloděj už nemůže hned přepnout do letového režimu a šance, že iPhone dohledáš, výrazně roste. ️‍♂️

Už to máš nastavené, nebo tě to trochu vyděsilo?
Dej like, sleduj mě — zítra tip č. 70.



14. října 2025 v 15:43, příspěvek archivován: 18. března 2026 v 13:20
oblíbit odpovědět uložit

Mnozí uživatelé iPhonů doporučují, aby si každý na svém zařízení změnil položky ovládacího centra tak, aby nebylo možné aktivovat režim letadlo při zamčeném iPhonu. Důvodem je, že se tím silně omezí přísun dat o poloze, která služba Najít potřebuje pro určení, kde se váš mobil právě nachází. Zloději prý proto po krádeži ze všeho nejdříve zapínají letový režim.

Jak to změnit?

  • V Nastavení si vyhledejte Face ID/kód nebo Touch ID/kód.
  • Budete vyzváni k zadání odemykacího kódu – zadejte ho.
  • Sjeďte dolů na Povolit přístup při uzamčení.
  • V nabídce funkcí, které mohou být povolené při uzamčení, najděte Ovládací centrum a deaktivujte přístup k němu při uzamčení.
  • Případný zloděj pak nebude moci změnit režim na letadlo, vypnout data nebo wi-fi.
Vstoupit do diskuse

Krádež iPhonu nemusí být katastrofa. Stačí znát pár důležitých triků

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.