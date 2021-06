Dostane obrovský objektiv? Takto by mohl vypadat Samsung S22

Samsung má před sebou premiéru dvou skládacích modelů Z Fold 3 a Z Flip 3. Mělo by dojít i na fanouškovskou edici Samsungu S21 s označením FE, u které se však spekuluje o posunutí premiéry, protože výrobci chybí součástky. Což je problém celého trhu – je nedostatek čipů, a to nejen pro mobily, ale i pro auta a jiná zařízení.

To jsou tedy novinky Samsungu nejvyšších řad pro letošní rok. Pro ten příští se již chystá nová řada S22. Premiéru můžeme očekávat na začátku příštího roku, pravděpodobně už v lednu. To je sice na jednu stranu ještě docela daleko, na druhou je čas na první úniky a informace.

Nizozemský server Letsgodigital zveřejnil rendery konceptu Samsungu S22 Ultra a přidal informace, co by tento vrcholný model mohl nabídnout. Samozřejmě že je nutné brát vše s rezervou, ale i podle dalších úniků by podobné parametry telefon mohl mít.

Design by měl navazovat na letošní řadu S21, tedy primárně s výrazným fotomodulem, který přesahuje do boku přístroje. Tentokrát však s výrazně větším s pěticí objektivů. Ten hlavní by měl být opravdu velký s rozlišením snímače 200 Mpix.

Dále zde nebude chybět širokoúhlý snímač a periskopický teleobjektiv. Ale zde ještě podrobnosti známé nejsou. Telefon by měl pohánět špičkový čip od Qualcommu pro příští rok, tedy verzi pro USA – v Evropě bude mít telefon tradičně vlastní procesor Exynos, opět ten nejlepší pro příští rok. Ale tyto čipy ještě nejsou představené; Exynos by mohl Samsung představit relativně brzo, má mít grafiku od AMD.

Jelikož Samsung už zřejmě pohřbil řadu Note, tak novinka dostane jako příslušenství dotykové pero, ale bez šachty uvnitř přístroje. Pero tak bude možné dát jen do speciálního pouzdra. To už ostatně platí u letošní řady S21.

Baterie má mít kapacitu minimálně 5 000 mAh a s rychlonabíjením, zřejmě 65W. Rychlonabíjení bude samozřejmě i bezdrátové. Podle grafika Technizo Concept, který pro server Letsgodigital Samsung S22 nakreslil, by Samsung mohl nabídnout víc barevných variant. Ale to už je spíš umělecká licence.

Tradičně lze očekávat vysoké ceny, které budou startovat nad částkou 30 000 korun. Levnější verze S22 a S22+ budou hůř vybavené, především co se fotoaparátu týče.