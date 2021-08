KOMENTÁŘ: Těžký návrat úspěšné značky. Ukázala že umí, ale napálila ceny

Ačkoli Honor z trhu nezmizel, podobně jako kdysi mateřský Huawei prostě ustoupil ze slávy. Prakticky neměl co prodávat. Ale od loňského listopadu je Honor samostatný a chystá comeback, jehož podobu teď firma představila. A podle nás to vzala za správný konec: Honor totiž představil hned tři špičkové smartphony, které mohou směle konkurovat tomu nejlepšímu na trhu.

Honor sice vždy kladl důraz na cenově dostupné smartphony s vynikajícím poměrem výkonu a ceny, takže představení tří špičkových telefonů může vypadat jako zvláštní strategie. Jenže podle nás je správná: Honor musí zaujmout a absolutní špičkou se dá zaujmout snadno. Cenově dostupnými kousky firma jistě osloví daleko širší publikum, nicméně jeho nové modely řady Magic 3 mu budou budovat novou image. Image značky, která již nemá s Huaweiem nic společného a která se vydává do boje s konkurencí sama.

Potud je čerstvá premiéra smartphonů Honor Magic 3 dobrou zprávou. Jenže zdaleka tím Honor vyhráno nemá. Potíž je už v cenách, které firma nastavila. Nejlevnější top model vyjde asi na 22 000 korun, absolutní špička pak na astronomických 38 000, to jsou ceny spíše typické pro iPhony a špičkové samsungy, než pro telefony čínských značek. Pravda, některé z nich se v poslední době už cenou nepodbízejí tolik jako dříve, ale pořád se neodvážily jít tak vysoko. A těch ambiciózních, které se cenou bojovat nebojí, je tu pořád víc než dost.

Honor to tak při svém návratu bude mít těžké. Udělat z cenově dostupné značky z ničeho nic prémiového výrobce není nic snadného. Na druhou stranu Honoru možná nic jiného nezbývá. Samostatná značka je totiž najednou mezi giganty smartphonového průmyslu trpaslíkem. Honor rozhodně nefiguruje nikde vysoko v žebříčcích světových prodejů smarpthonů, jeho výkony z uplynulých měsíců se limitně mohou blížit nule, než kdovíjakému hvězdnému číslu.

Prosadit se ve světě, kde v prémiovém segmentu jasně udávají tempo Samsung a Apple a kde místo po dvojici Honor a Huawei zabrala agresivní konkurence, nebude lehké. Již před embargem ambiciózní Xiaomi, nebo „rozjetí“ čínští hráči Oppo, Vivo, Realme a OnePlus, které se snaží ukázat, že nejsou jeden koncern (značky alespoň v minulosti patřily pod hlavičku BBK Electronics), teď rozhodně pozice vyklízet nebudou a Honor s nimi bude muset bojovat skutečně tvrdě.

Jenže cenou mu to asi nepůjde, respektive to by nejspíš Honor rychle na buben přišel. Ano, podobně jako jinde v Číně není ani u této značky jasné, kdo ji financuje a kdo za ní stojí (a je jedno, co kdo kde tvrdí veřejně), nicméně můžeme předpokládat, že i vzhledem k množství konkurence a celkovému bojí o zákazníky prostě Honor nemá bezedné kapsy.

Proto si firma možná nemůže dovolit lítý boj cenou: z firmy, která patřila pod obří koncern, je teď vlastně drobný trpaslík, který musel navázat obchodní vztahy nejen se starými partnery, ale také s řadou nových – především z řad dodavatelů. A ti teď „nové“ malé značce rozhodně žádné slevy dávat nebudou. Ne v době, kdy ve světě vládne nedostatek čipů i dalšího zboží. Honor tak možná za komponenty platí, na rozdíl od momentálně dramaticky větších konkurentů, skutečně prémiové ceny. A proto nejspíš mají prémiovou cenovku i jeho nejnovější vlajkové modely.

Honor se jednoduše při svém restartu na trhu nachází v nelehké pozici. Provoz firmy je u něj pravděpodobně dražší, než u většiny konkurentů, mnoho věcí musela firma řešit nanovo a přitom ztratila svou základnu zákazníků a mnohých partnerů. Ne, neznamená to, že Honor nemá šanci. I firmy, které se cenou nepodbízejí, mohou být úspěšné – v evropském měřítku to ukazuje třeba Oppo a vlastně i Vivo, dvě značky, které rozhodně na cenu netlačí a přesto mají u zákazníků na starém kontinentu úspěch. Otázkou ale zůstává, zda je tu vedle nich pro Honor ještě místo. Protože za dané situace je Honor z jejich pozic nevytlačí.



Je samozřejmě možné, že méně vybavené modely Honoru, které jistě brzy přijdou, na tom budou z hlediska cenové politiky jinak, než vlajkové modely. Ale vzhledem k výše zmíněné situaci je pak otázkou, jestli na nich Honor něco vydělá a jak dlouho bude taková situace udržitelná. Když boj s čínskými prémiovými značkami nezvládají ani tradiční hráči jako Sony, Motorola, Nokia, nebo třeba LG, které to prostě úplně vzdalo, není vůbec zaručeno, že ho zvládne tento navrátilec, byť je tentokrát tedy čínského původu.