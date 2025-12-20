Evropská firma chystá evropský smartphone. Jenže vlastně nemá šanci

Luděk Vokáč
Evropské firmy se na poli chytrých telefonů neuchytily. Ano, v „dřevních dobách“ smartphonů jim vládla Nokia, ale trend ještě v první dekádě našeho tisíciletí začali udávat jiní. A tak evropské značky ze světa chytrých telefonů v podstatě zmizely. Teď jedna evropská firma chystá comeback, který je však asi předem odsouzen k neúspěchu.

Jolla Phone | foto: Jolla

Doby, kdy Nokia vládla světu mobilních telefonů, jsou dávno pryč. Obzvlášť optikou světa spotřební elektroniky. V době, kdy firma dělala jeden špatný krok za druhým a ztrácela půdu pod nohama, učinila i nadějné kroky, které mohly ještě běh událostí proměnit. Nicméně i zajímavou větev linuxových operačních systémů nakonec Nokia podřízla sama pod sebou a mobilní divize se nevzpamatovala ani z partnerství s Microsoftem.

Přesto dnes existuje firma, která je tak trochu duchovním pokračovatelem toho, co se tehdy na přelomu první a druhé dekády našeho tisíciletí pokoušela Nokia dělat. Společnost Jolla založili bývalí zaměstnanci Nokie, kteří s podporou svého původního zaměstnavatele odešli a začali vyvíjet to, co vlastně Nokia opustila. Svůj systém Sailfish vystavěli na základech platforem Maemo a MeeGo, které se Nokia rozhodla dál nevyvíjet.

A i když museli v mnoha ohledech kvůli autorským právům začít znovu a celkově museli čelit mnoha překážkám, nakonec se firma alespoň trochu uchytila a existuje dodnes. Nadále rozvíjí svůj operační systém Sailfish OS založený na Linuxu a teď se nadechuje i k návratu na poli hardwaru. Jolla svůj první smartphone představila v roce 2013, následovaly dva modely určené spíše pro vývojáře: Jolla C (2016) a Jolla C2 (2024).

Evropský smartphone

Na sklonku roku 2025 se ovšem Jolla vrací s produktem, který si může pořídit i široká veřejnost. Smarpthone Jolla Phone chce být alternativou k zavedeným řešením od Googlu a Applu, výrobce plánuje první dodávky v polovině příštího roku. Z hlediska operačního systému ani aplikací by v tom přitom vlastně neměl být problém. Sailfish OS dnes existuje ve verzi 5 a systém má mít dobře propracovanou kompatibilitu s aplikacemi pro Android.

To je vlastně něco, čím se jinak firma živí, zajišťuje kompatibilitu běžných aplikací na méně obvyklých platformách. Jolla tak slibuje, že přinese na trh chytrý telefon, který není závislý na Googlu ani Applu, přitom dovede uspokojit potřeby uživatelů. Zároveň má telefon dbát o soukromí uživatele a slibuje minimálně pětiletou podporu, která zajistí dlouhodobou praktickou využitelnost smartphonu.

Jolla Phone

I přes tyto zjevné výhody ale zůstávají šance firmy na to, aby se prosadila, vlastně jen minimální. Ví to vlastně i Jolla, která i tímto svým novým počinem spíš míří na komunitu fanoušků, vývojářů a geeků. Jolla totiž jinak nadále zůstává na poli chytrých telefonů malinkou firmou, která nemá šanci na poli hardwaru bojovat s velkými giganty. Proto firma svůj chystaný smartphone nabízí formou předprodeje v postupných várkách. V té první firma udala rezervace na prvních 2 700 telefonů za dva dny, další várka už čítá „jen“ 2 000 přístrojů a její předprodej končí 4. ledna.

V prvním předprodeji byla cena přístroje 499 eur, tedy asi 12 000 korun, v druhé vlně činí cena 549 eur, tedy asi 13 300 korun. Zákazníci dopředu zaplatí rezervační poplatek jen 99 eur (2 400 korun), zbytek doplatí před dodáním. K tomu by mělo dojít v případě první vlny právě někdy na konci první poloviny příštího roku.

Specifický model

To je ovšem cesta, která většinu běžných zájemců od takového přístroje jistojistě odradí. Půl roku je ve světě smartphonů velmi dlouhá doba, za kterou dovedou někteří čínští výrobci smartphonů představit i dvě generace svých modelů. Jolla za tu dobu nestihne dodat ani telefon, který zamýšlí dnes. Přitom rozhodně nepůjde o žádný špičkový přístroj, na druhou stranu hardware by měl být solidní.

Telefon slibuje podporu 5G sítí, 12 GB RAM a zatím blíže nespecifikovaný procesor z dílny MediaTeku. Uživatelská paměť má mít kapacitu 256 GB s tím, že půjde rozšířit microSD kartami. Telefon bude relativně kompaktní, displej má mít úhlopříčku 6,36 palce, půjde o AMOLED panel s FullHD rozlišením. Nechybí NFC, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, hlavní foťák bude mít 50 megapixelů, širokoúhlý pak 13.

Jolla Phone bude mít vyměnitelný zadní kryt a pod ním ukrytou klasicky vyměnitelnou baterii, ta bude mít solidní kapacitu 5 500 mAh. Přístroj láká na speciální tlačítko pro zapnutí režimu extra soukromí: uživatel si může nakonfigurovat, co vše tlačítko vypne, aby ho nejen nikdo nerušil, ale aby také telefon nikam neodesílal data.

Ve výsledku tak finská firma chystá vcelku standardní smartphone střední třídy. Výbava není špatná, ale ani ničím výjimečná (pokud nepočítáme tlačítko a vlastní operační systém). Konečná cena telefonu, pokud se vůbec dostane do volného prodeje, by pak měla činit 599 nebo 699 eur v závislosti na provedení (to ještě Jolla neupřesnila), tedy v přepočtu 14 500 až 17 000 korun. To je v dané kategorii pro běžného uživatele dost vysoká částka. Alternativa k tradičním operačním systémům velkých hráčů tak i nadále zůstane záležitostí pro úzkou skupinu uživatelů.

Vstoupit do diskuse

