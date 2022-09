Známý ničitel telefonů vyzkoušel, jak odolný je skládací Samsung Z Flip 4

Známý youtuber Jerry Rig Everything se proslavil ničením telefonů. Nedělá to pro zábavu, ale zkouší, jak je konstrukce telefonů kvalitně provedená a jestli použité materiály slibují to, co hlásá výrobce.

Test skládacího véčka Samsung Z Flip 4 patří mezi očekávané testy Jerryho. Konstrukce moderních skládacích telefonů je složitá a ohebný displej logicky nemá takovou odolnost jako panel krytý sklem. Což se v podstatě v testu potvrdilo.

Kryt samsungu kombinuje kovový rám a skleněné panely včetně toho, který kryje vnější displej a objektivy fotoaparátů. Sklo je Gorilla Glass Victus Plus a odolnost odpovídá. Poškrábete ho, ale ne běžným způsobem. Kovové boky také, tam už časem riziko odření hrozí. Ale stejně jako u jiného telefonu.

Uvnitř je ohebný displej, který kryje podle Samsungu ultra tenké sklo. Ve skutečnosti je to plast, který v testu dokázal Jerry poškrábat i nehtem. Takže to sami zkoušet nemusíte a dávejte si pozor, jak telefon otvíráte jednou rukou. Dodáváme, že displej kryje tenká fólie, takže primárně odření odnese ona. Jde vyměnit, první výměna je zdarma.

Pokud na vnitřní displej použijete ostrý nůž, tak ho nenávratně poškodíte a můžete si připravit velmi tučnou sumu na výměnu. Vadí i plamen, ostatně, je to plast, takže se deformuje docela snadno. Ale ani to zřejmě nikdo dobrovolně dělat nebude.

Samsung Z Flip 4 má výbornou odolnost proti vodě, splňuje normu IPX8. Jenže to X znamená, že není odolný proti prachu a drobným částečkám. Jerry to vyzkoušel a nasypal na displej a kloub písek. Tento test telefon vydržel, do kloubu písek nepronikl. Navíc je zde výhoda z nevýhody. Po zavření se obě části telefonu k sobě nepřilepí, ale zůstává mezi nimi mezera. Konkurence je v tomto směru lepší, ale výhodou samsungu je, že z mezery nečistoty vypadnou a neodřou displej.

Telefon má nový tenčí kloub, než měl předchozí model Z Flip 3. Což se v posledním testu ukázalo jako drobný problém. Jerry se pokusil telefon ohnout obráceně. To se mu sice nepodařilo a přístroj stále fungoval. Ale zároveň v kloubu slyšitelně luplo a nešel úplně dovřít. V kloubu zjevně došlo k poškození, které sice neznamená úplné znehodnocení přístroje, ale omezené použití určitě.