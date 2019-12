Nové iPhony dvakrát ročně? Podle analytiků z J.P.Morgan už v roce 2021

Zatímco výrobci smartphonů s Androidem chrlí novinky průběžně během celého roku (jedinou výjimkou je OnePlus), Apple nové iPhony v posledních letech uvádí vždy v září. Ovšem nebylo tomu tak vždy. První čtyři generace totiž byly odhaleny v červnu, páté s označením 4s se pak světu ukázala v říjnu 2011. Nicméně od roku 2012 se na zářijovou premiéru nových iPhonů dalo skutečně spolehnout.

Ovšem tato „jistota“ možná už v roce 2021 skončí. Analytici banky J.P.Morgan totiž Applu předpovídají urychlení cyklu uvádění nových iPhonů. Novinky podle nich budou přicházet každý rok ve dvou vlnách, informuje zpravodajský server CNBC.

Analytik Samik Chatterjee uvedl, že na základě znalosti prostředí dodavatelů Applu očekává uvedení dvojice nových iPhonů v první polovině roku 2021, které ve druhé půli roku doplní další duo novinek.

Omlazovaní iPhonů v šestiměsíčních cyklech by znamenalo větší konkurenceschopnost ve smyslu rychlejších reakcí na nástup nových trendů a technologií. Přestože iPhony v době uvedení tradičně patří k vůbec nejlépe vybaveným přístrojům, jejich nástupci přicházejí až po dlouhých dvanácti měsících, během nichž konkurence postupně získává náskok. Stává se tedy, že iPhonům mohou zejména ve druhé polovině ročního cyklu chybět prvky, se kterými konkurenční výrobci přijdou krátce po jejich premiéře.

A to se Applu samozřejmě nelíbí. Přece jen mluvíme o té nejdůležitější produktové řadě, které se každoročně prodá přes dvě stě milionů kusů, přičemž největší díl tradičně v posledním kalendářním čtvrtletí. Nová strategie by měla odbyt iPhonů ještě urychlit.

Inspirace u konkurence

Ono je vlastně překvapivé, že Apple cyklus neurychlil už dávno. Hlavní rivalové v podobě Samsungu a Huaweie totiž takovou taktiku praktikují už léta. Jihokorejský gigant sezónu začíná jarní kolekcí Galaxy S, na konci léta pak přichází – dnes už také celá modelová řada – Galaxy Note. Obě edice pak od sebe většinou dělí právě šest měsíců. U Huaweie je pak situace v podstatě shodná, v prvním čtvrtletí bývá představena nová generace modelové řady P, na podzim pak přichází čas kolekce Mate. Kromě těchto zásadních modelových řad pak oba výrobci pravidelně trh zásobují méně výraznými smartphony střední a nižší třídy.

Jaké iPhony přijdou v příštím roce?

Předpovědí zrychleného cyklu uvádění iPhonů od roku 2021 překvapivé zprávy z bankovního domu J.P.Morgan nekončí. V další části totiž analytik Chatterjee predikuje „jízdní řád“ iPhonů pro příští rok. A i tady jsou zajímavé momenty.

Doposud se očekávalo, že Apple v září uvede trio nástupců jedenáctek, kterým má ovšem předcházet bonus v podobě nástupce kompaktního modelu SE.

Analytik Ming-Chi Kuo jeho uvedení odhaduje na březen a podobné načasování dosud tajemného iPhonu, který má ve dva roky starém těle „osmičky“ sdílet čipovou sadu s aktuální generací, v minulých dnech zmínili analytici banky Barclays (více viz Analytik: Nový nejlevnější iPhone se začne vyrábět už v únoru).

Kolegové z J.P.Morgan se sice shodují v počtu nových iPhonů, i podle nich budou příští rok čtyři, ovšem předpokládaný časový harmonogram se vůči dosavadním zprávám rozchází.

Samik Chatterjee totiž uvádí, že Apple celé kvarteto iPhonů představí během druhé poloviny roku (během září), kdy dvojici špičkových modelů doplní tandem levnějších typů.

Vrcholové mají mít 6,1 a 6,7palcový displej, levnějším modelům pak předpověď připisuje 5,4 a 6,1palcové obrazovky. Všechny přitom mají být typu OLED. Z těchto informací vyplývá, že Chatterjee s levným iPhonem, vycházejícím z osmičkové řady, nepočítá.

5G všem, ale nejrychlejší data jen topmodelům

Vyšší dvojice má být dále vybavena trojitými fotoaparáty s pokročilým ToF snímačem k trojrozměrnému skenování okolí (využití u rozšířené reality) a jejich 5G modem má podporovat kromě kmitočtů okolo 6 GHz i nad 24 GHz (milimetrové vlny, nejrychlejší konektivita). Naproti tomu levnější dvojice se má spokojit s duálním fotoaparátem bez ToF senzoru a podpora 5G kmitočtů se má zúžit jen na kmitočty okolo 6 GHz.

Nezbytnou techniku pro příjem 5G signálu dodá Qualcomm, konkrétně jejich nejnovější modem Snapdragon X55. Ten v základu umí obě skupiny kmitočtů, ovšem pro příjem vyšších frekvencí je nutná integrace dodatečné antény, po níž má Apple sáhnout u nejvyšších modelů.

Pokud by se předpovědi z J.P.Morgan nakonec proměnily v realitu, pak by Apple během devíti měsíců na trh poslal hned šest nových iPhonů (čtyři v září 2020 a další dva v první půli roku 2021). To by byla vůči dosavadní taktice obrovská změna.