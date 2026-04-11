První informace, že Apple dost přeskládá představování iPhonů, uniklo již loni před létem. A vypadá to, že tyto informace se budou naplňovat. Měnit se nebudou termíny, hlavní představení iPhonů zůstane v září, ale rozšíří se jarní premiéra, která doposud patřila výhradně levným modelům. Dřív řady SE, dnes modelů s „e“ na konci označení.
K nim by se měl přidat i základní iPhone, který se tak neukáže na podzim s dalšími modely své řady. V září tak bude hlavní pozornost směřovat na modely Pro a Pro Max, letos konkrétně iPhony 18 Pro a 18 Pro Max. Měl by pokračovat i supertenký iPhone Air, ale ten, přes původní plány, může být představený na podzim i na jaře.
Doposud s jistotou by dalším zářijovým iPhonem měl být zcela nový skládací model. To platilo do minulého týdne, ale tento týden se podle zdrojů Nikkei Asia objevily informace, že Apple u skládacího modelu stále řeší detaily (a možná i problémy) s dodavatelským řetězcem. Takže je možné, že se na trh dostane se zpožděním. Některé zdroje hovoří až o prosinci.
Tyto informace dokonce vedly k průběžnému poklesu hodnoty akcií Applu. Je pak otázkou, jestli Apple představí telefon už v září, ale začne ho prodávat později. Něco podobného tady už dřív bylo. Anebo také může premiéru odložit, což je však méně pravděpodobné.
V minulých dnech pak některé (především čínské) zdroje uvádějí, že telefon se nebude jmenovat iPhone Fold, jak se doteď spekulovalo, ale dostane označení iPhone Ultra. Tím by se jasně odlišil od ostatních modelů a označení by ukázalo, který model je zde nejlepší. Apple to takto dělá třeba u počítačů.
To, že telefon bude mít méně obvyklé proporce, se spekuluje dlouhodobě a už loni se začaly objevovat na 3D tiskárnách vytištěné makety telefonu. Bude to sice skládačka ve stylu knížky, ale měla být nižší a širší než vše, co zatím na trhu je. Nyní se objevily obrázky makety spolu s maketami chystaných iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max.
A v tomto srovnání vypadá Ultra opravdu zvláštně. Je ještě nižší a širší, než se předpokládalo, a vlastně to bude o dost jiný produkt, než jaké jsou skládací telefony doposud. Pokud nedojde na další úniky, například příslušenství v podobě pouzder, tak proporce nového iPhonu Ultra by mohl prozradit Samsung.
U něj se totiž spekuluje, že vedle tradičního Foldu – letos s pořadovým číslem 8 by měl v létě Samsung ukázat právě i další skládačku knížkového typu ve formátu velmi podobném chystanému iPhonu Ultra. V každém případě příchod prvního skládacího iPhonu je velmi očekávaný a telefon by mohl dost zamíchat trhem skládaček. Přestože se očekává v USA cena okolo 2 000 dolarů bez daně. To by v Česku mohlo indikovat cenu od 50 000 Kč výš.