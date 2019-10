Nástupce malého iPhonu dorazí na jaře. Tentokrát snad doopravdy

Analytik v nejnovějším reportu, do kterého nahlédla redakce serveru MacRumors, znovu otevírá téma kompaktního iPhonu. Podle zákulisních zdrojů z prostředí firem z dodavatelského řetězce Applu výrobce plánuje malý iPhone nabídnout během prvního čtvrtletí příštího roku.

Kdo by však čekal opět čtyřpalcový model, tedy kopii typu SE s omlazeným hardwarem, bude zklamán. Předlohou má být iPhone 8, jehož design byl jen nepatrně odlišný od „šestkové“ generace z roku 2014. Menší modely těchto generací měly 4,7palcový displej a stejný by měl mít i SE2.

Nasazena má být aktuální čipová sada A13 Bionic, což je nejvýkonnější mobilní procesor současnosti. Operační paměť typu LPDDR4X má mít kapacitu 3 GB. To by vůči iPhonům 11 znamenalo mírný ústupek, novinky totiž mají shodně 4 GB. Fotoaparát by mohl být stejný jako u iPhonu 8.

SE2 ideálním upgradem pro 100 milionů uživatelů

Třicet až čtyřicet milionů prodaných kusů, tak vidí analytik odbyt iPhonu SE2 v příštím roce. Jeho potenciál je však podle něj ještě mnohem vyšší. Telefon hodnotí jako ideální volbu pro stávající majitele edicí 6 a 6s, jejichž počet odhaduje na sto milionů.

Majitele těchto modelů tolik nezajímají hlavní novinky posledních dvou generací, tedy Face ID nebo vícenásobné fotoaparáty, a naopak jim vyhovuje původní design zahrnující fyzické tlačítko s vestavěným snímačem otisků, zřetelné obvodové rámečky a fotoaparát s jednoduchou optikou.

Zájem o smartphony z dílen kalifornského giganta v posledních čtvrtletích klesá. Konkurence z Číny umí být značně levnější. Na jejich agresivní cenovou politiku Apple při uvedení aktuální řady 11 zareagoval mírným zlevněním základního modelu. V USA je iPhone 11 k dostání od 699 dolarů, v tuzemsku startuje na 20 990 korunách. Jeho předchůdce při uvedení stál 749 amerických dolarů resp. 22 490 Kč.

První indicie naznačují, že by letošní modelová řada mohla jít na odbyt lépe než loňská generace. Velkoprodejci z Číny hlásí nárůst objednávek v prvních dnech o stovky procent. Pozitivní ohlasy přicházejí také z Indie. To nic nemění na tom, že Apple potřebuje i cenově dostupný model. A tím iPhone 11 s cenou přes 20 tisíc korun není.

Kolik by mohl iPhone SE2 přibližně stát, analytik ve své zprávě nezmiňuje. Mírným vodítkem může být aktuální cena iPhonu 8, který Apple nabízí od 449 amerických dolarů, u nás je k nákupu 64GB verze za 13 490 korun. XR aktuálně vyjde na 599 dolarů, tedy 17 990 korun.

SE2 by se mohl zařadit mezi tyto dva modely a jeho cena by tak mohla být okolo 500 dolarů (asi 11,5 tisíce korun bez daně). To je však pouze náš odhad.

Přijde nástupce po čtyřech letech?

iPhone SE byl uveden na jaře 2016 a představoval zajímavou alternativu k tehdy aktuální dvojici 6s a 6s Plus. V těle edice 5/5s totiž měl jejich modernější hardware. Tedy stejně výkonný čipset A9, 2 GB operační paměti a na chlup stejný foťák. V ekosystému Androidu uměla tehdy zmenšenou alternativu top modelů pouze značka Sony se svou populární řadou Compact.

S možným uvedením následovníka iPhonu SE to v posledních dvou letech bylo doslova jako na houpačce. V závěru roku 2016 analytik Kuo predikoval, že nástupce jen tak nepřijde, jelikož by parazitoval na prodejích dražších modelů. V podobném duchu, tedy že nový malý iPhone rozhodně není na pořadu dne, byly i zprávy z července následujícího roku.

Situace se obrátila začátkem roku 2018, kdy o přípravách nového kompaktního iPhonu utekly informace od čínských dodavatelů Applu. Z nich už bylo jasno také o načasování jeho uvedení, proběhnout mělo na tradiční vývojářské konferenci WWDC. Zprávy z dubna pak tyto zvěsti v podstatě potvrzovaly.

Konference WWDC toho roku samozřejmě proběhla, ovšem k žádnému odhalení kompaktního iPhonu nakonec nedošlo. Letos se sousloví nový levný iPhone zpočátku spojovalo s tajemným modelem, šitým na míru čínskému trhu. Měl mít snímač otisků prstů schovaný v displeji.

Levný model, který doplní trojici výborně vybavených iPhonů, následně zmiňovali také analytici banky J.P.Morgan. Ti předpokládali, že cenově dostupný typ bude vycházet z modelu 8. A bude tedy mít známý snímač otisků prstů v tlačítku pod displejem.

Zatímco Kuo termín uvedení odhaduje na první čtvrtletí roku, bankovní dům premiéru levného modelu spojoval s tradičním zářijovým termínem. Na tiskové konferenci by se tak podle nich mohlo ukázat celé kvarteto iPhonů.