Nový levný iPhone se představí již brzy. Takto však vypadat nebude

Mnohé zdroje se shodují, že Apple představí nový iPhone SE už začátkem března. Bloomberg uvádí datum 8. března, kdy by Apple měl ukázat tento telefon a nové tablety. Oficiálně to však potvrzené není, pokud bude premiéra v podobě větší akce, tak Apple rozešle pozvánky zhruba týden dopředu, pokud vše proběhne jen přes tiskovou zprávu, tak dopředu obvykle nedá vědět vůbec.

Aktuálně se na internetu objevila fotografie původem z čínské sociální sítě Weibo, která by měla novinku ukazovat z obou stran. Logiku by to mělo, pokud by Apple telefon představil 8. března, tak by už teď musela běžet jeho výroba. Ta z části probíhá právě v Číně, další výrobní závod je v Indii.

Jenže podle všeho na fotce není nový iPhone SE, ale upravený starší model nebo dokonce neoriginální přístroj imitující iPhone.

Apple zatím uvedl dvě generace modelu SE. První v roce 2016, druhou v roce 2020 a označuje je stejně. Je tedy otázkou, jestli ta příští zůstane u původního označení, nebo dostane dodatek 5G či se třeba bude jmenovat SE 3.

Právě podpora sítí 5G by měla být hlavní inovací telefonu, který by jinak měl podle dostupných informací vycházet ze současného modelu SE. Opět by to tedy měl být kompaktní smartphone s nezvykle velkými rámečky displeje a čtečkou otisků pod ním. Telefon tak bude stále vycházet z iPhonu 8 z roku 2017, samotný design je však ještě starší. Větší změny by se modelu SE měly týkat až příští rok u dalšího modelu.

Vedle podpory 5G by telefon měl dostat i aktuální procesor Bionic A15 nebo loňský A14. Jen tyto dva totiž sítě 5G podporují. Ve výsledku tak nový iPhone SE bude opět poněkud archaický přístroj, ovšem s aktuálním a velmi silným hardwarem. Bude to i nadále nejlevnější iPhone na trhu, cena by se měla držet tradiční sumy okolo 13 000 korun za základní provedení.