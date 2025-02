Apple překvapil fanoušky. Představil nový levný iPhone, ale SE to není

Nový levný iPhone se už nejmenuje SE ale iPhone 16e. Tím se zřejmě uzavírá historie řady SE, která trvala tři generace a telefony této řady vydržely na trhu od roku 2016 do roku 2025. Z Evropy se však právě letos musel model SE (2022) poroučet a to spolu s modelem iPhone 14. Apple už nemohl prodávat modely s konektory Lightning.

Novinka tak nenahrazuje v portfoliu jenom model SE, ale pro Apple důležitý výprodejový model z dvě generace staré řady. S ním má novinka i stejnou cenu a to startovních 16 990 Kč za přístroj s pamětí 128 GB. Za stejnou sumu se prodával od září loňského roku iPhone 14 se stejnou pamětí, než ho Apple vyřadil z nabídky. V prodeji budou i verze s pamětmi 256 a 512 GB, ale ty za levné už vůbec považovat nelze.

Snadný výběr: dvě barvy, tři paměťové verze

Nový iPhone 16e se bude nabízet jen ve dvou barvách, což je nezvyklé, ale později možná dorazí další varianty. Vybírat tak lze s černého a bílého provedení. Design odpovídá opět starším modelům, například iPhonům 13, ale oproti předchozím SE je to krok vpřed. Super Retina XDR OLED displej totiž má úhlopříčku 6,1 palce, což je podstatný skok oproti 4,7palcovým panelu modelu SE 2022. Je to tedy v tomto směru veskrze moderní přístroj s FHD+ displejem a s výřezem v horní části.

Výřez je tu proto, že s posledním iPhonem SE odešla do historie u Applu čtečka otisků prstů. Novinka využívá sken obličeje jako všechny hlavní modely značky. Jak je u Applu zvykem, tak výkon ošizený není. Zákazník dostane procesor A18 vyráběný 3nm technologií a oproti čipu A15 Bionic v modelu SE 2022 je nárůst výkonu dost výrazný. Nechybí neurální jednotka pro umělou inteligenci, takže v tomto směru zákazníci dostanou to samé, co u plnotučných iPhonů řady 16. Apple Intelligence však v Evropě zatím dostupná není, změnit by se to mělo letos na jaře.

Jediný hlavní foťák

Zajímavostí je jediný hlavní fotoaparát s rozlišením snímače 48 Mpix. Maximálního rozlišení využívá jen při focení v RAW režimu, jinak je na výběr focení v rozlišení 12 nebo 24 Mpix. Foťák má optickou stabilizaci a jistě bude produkovat velmi slušní fotografie. Kdo chce víc, bude muset připlatit za vyšší modely šestnáctkové řady. Vpředu je 12MPix snímač.

Apple nezveřejňuje kapacitu baterie, ale zřejmě bude mít okolo 3 300 mAh jako měl iPhone 14. Drátové nabíjení s maximálním výkonem 20 W doplňuje bezdrátové včetně Mag Safe, což v této cenové hladině úplně běžné není. Další výbava je obvyklá, nic zásadního v ní nechybí.

Základní cenu jsme již uvedli a většina zákazníků zřejmě sáhne po této 128GB variantě za 16 990 Kč. Verze s pamětí 256 GB bude stát 19 990 Kč a varianta s pamětí 512 GB pak docela tučných 25 990 Kč. Předprodej startuje v pátek 21. února, další pátek 28. února bude telefon k dispozici u prodejců.

Levné iPhony od roku 2016

Apple vždy nabízel smartphony za prémiové ceny. Samozřejmě dřív to nebylo tak markantní jako dnes, kdy mnohé modely stojí vysoko přes 30 000 korun. Pro mnohé však bude překvapením, že nejlépe se prodávají právě tyto špičkové modely. Proti konkurenci má Apple přehledné a skromné portfolio s každoroční novou řadou přístrojů. A i ty základní začínají na téměř 24 000 korunách.

Řada SE tak z běžné nabídky Applu od počátku výrazně vyčnívala. Jak konceptem, tak cenou. Vždy to byl přístroj za na poměry Applu téměř diskontní cenu, ale postavený na starém designu a částečně i hardwaru. V prodejních statistikách většinou tento model neexceloval, ale pro určité trhy je to důležitý model. Navíc, s ohledem na jeho dlouhé životní cykly, se jistě daří výrobní náklady srazit na minimum.

iPhone SE iPhone SE 2020 iPhone SE 2022 Rok představení 2016 2020 2022 Design z IPhonu 5 (2012) z IPhonu 8 (2017) z IPhonu 8 (2017) Displej 4 palce 4,7 palce 4,7 palce Procesor A9 A13 Bionic A15 Bionic Paměť 16 až 128 GB 64 až 256 GB 64 až 256 GB Fotoaparát 12 Mpix 12 Mpix 12 Mpix Baterie 1 620 mAh 1 820 mAh 2 020 mAh

Z přehledu je patrné, že pro modely SE je charakteristický starý design, v extrému to bylo pět let při představení modelu SE 2022 a jelikož se model oficiálně prodával ještě letos na začátku roku, tak si Apple dovolil nabízet telefon s designem a určitými parametry z osm let starého přístroje. Ale třeba procesory byly při uvedení veskrze aktuální a tak malý SE nabízel velmi silný výkon. S postupem let na trhu se to samozřejmě zhoršovalo, ale zásadní to nebylo.

Dobové recenze předchozích modelů si můžete přečíst zde:

Uvidíme, jak se bude novince dařit a jestli naváže na své předchůdce. Její koncepce je modernější, takže by mohla u zákazníků zabodovat. Kompromisů už není tolik a vlastně to je jeden z nejdostupnějších kompaktních top smartphonů na trhu. V Evropě to pak pro Apple může být jeden z nejdůležitějších modelů.