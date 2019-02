Zbožné přání příznivců Applu. Takto by mohl vypadat iPhone SE

Applu se s iPhony přestává dařit. Za iPhony totiž v posledním kvartálu utržil meziročně o více než devět miliard dolarů méně. To je patnáctiprocentní pokles. Je tak na místě najít řešení, které by mu pomohlo z tohoto průšvihu ven (více v článku Apple má velké problémy s iPhony. Prodeje jsou hodně špatné). Jedno z es v rukávě by mohl být nástupce populárního malého modelu SE.

Server Tech Garage se pochlubil obrázky, které ukazují, jak by iPhone SE 2 mohl vypadat. Vychází primárně ze spekulací, nejde o žádný reálný únik, ovšem situace s propadajícími se zisky firmy naznačují, že výroba nového levného a kompaktního iPhonu může být tím, co Applu pomůže.

iPhone SE 2 by si měl stále zachovat svoje vysoce kompaktní rozměry, ovšem v kombinaci s minimálními rámečky by obrazovka mohla být výrazně větší než u první generace. Do malého těla by se vešel 4,7palcový displej, typický pro iPhony 6, 6s, 7 a 8. Z fotografie po boku iPhonu X vypadá SE 2 jako drobeček.



Od současné generace modelů X, XR a XS by si měla malá novinka půjčovat jinak prakticky kompletní vzhled. Oblé boky a skleněná záda nejenom dobře vypadají, ale druhá jmenovaná věc také znamená potenciální možnost telefon bezdrátově nabíjet. Po vzoru levnějšího iPhonu XR by se pak na zádech nacházel pouze jeden snímač fotoaparátu a možná i „horší“ technologie displeje Liquid Retina s absencí senzitivity na sílu stisku obrazovky (3D Touch).

Naprosto klíčovým aspektem nového iPhonu SE 2 však bude nepochybně cena. Applu i po příchodu modelu XR stále schází skutečně „základní“ model, pokud tedy nepočítáme starší výprodejové kusy. Ovšem co do prodejů si model XR naopak vedl lépe než předražené X a XS (více v článku Levný iPhone XR nakonec byl hit. Ostatní novinky jsou příliš drahé).

Pokud se Applu povede vyrobit unikátně kompaktní, ovšem zároveň trendy smartphone a přidá mu podobnou cenu, za jakou se začal prodávat původní SE (12 990 korun), může mít zaděláno na hit roku. Jestli se skutečně k tomuto kroku odhodlá, nebo bude dál produkovat pouze prémiové modely s vysokou cenou, se dá v tuto chvíli jen těžko předvídat.

První konference roku tradičně Apple pořádá v březnu a dubnu, loni touto dobou představil nové iPady. Původní SE jsme také viděli na samostatné akci v březnu roku 2016, ale samozřejmě si tuto potenciální novinku může firma schovat až do září, kdy obvykle představuje „hlavní“ iPhony.