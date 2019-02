Blíží se revoluční změna. iPhony přijdou o tradiční konektor

Apple postavil svoji strategii na poli smartphonů na vlastních řešeních. Může si to jako vynálezce moderního typu smartphonu dovolit. A i když podle posledních zpráv nejsou prodeje iPhonů podle představ, tak to je stále jedna z nejúspěšnějších firem na světě. A to právě díky chytrým telefonům.

iPhony mají vlastní software, který Apple nikomu „nepůjčuje“. Stejně tak mají svůj ekosystém postavený na spolupráci různých produktů se značkou Apple. Specialitou iPhonů byl a je specifický konektor.

Díky dřívějšímu konektoru i tomu současnému nazývanému Lighting má Apple kontrolu nad příslušenstvím, což mu přináší nejen peníze, ale díky certifikačnímu programu i kontrolu nad tím, aby vše fungovalo, jak má. Ovšem podle všeho přijde velká změna.

O tom, že by Apple měl u iPhonů svůj Lighting konektor nahradit celosvětově používaným standardem v podobě konektoru USB-C, se mluví dlouho. Nyní přinesl další střípek dobře informovaný japonský bloger Mac Otakara. Ten většinou přináší ohledně iPhonů důvěryhodné informace.

Pokud se tak podle japonského blogera stane, tak až příští rok. Letošní iPhony by měly kvůli už započatému vývoji zůstat u současného Lightning konektoru. I když i to nemusí platit a standardní konektor mohou dostat už letošní novinky. Do září, kdy by měly být nové iPhony představeny, je ještě daleko.

Že by Apple přešel na konektor USB-C by nebylo zas tak překvapivé. Apple se na jeho vývoji podílel. První notebook s USB-C konektorem byl v roce 2015 MacBook a USB-C konektor už dostal také nový tablet iPad Pro.