Šílenost, iPhone Duo se vyprodal za minuty. Teď se už čeká přes tři měsíce

V prodejnách se iPhone Duo má objevit v prodeji v pátek 23. října. A jestli vůbec nějaké volné kusy v prodeji budou, tak se na ně zřejmě budou muset stát fronty. Ale vypadá to, že nějaké velké zásoby k dispozici nebudou. Velcí prodejci zatím v předobjednávkách konkrétní nejsou. Pokud telefon chcete, tak to zkuste.
Jinak se zřejmě telefonu dočkáte až koncem ledna. Oficiální obchod Applu aktuálně nabízí dodání v Česku po 25. lednu, v Německu, Číně nebo USA je trochu optimističtější a dodání slibuje o tři dny dřív. Tak dlouhé čekání není dnes v mobilním světě vůbec obvyklé, už tři týdny nedostupnosti jsou nadprůměrná doba čekání. Ale například u herních konzolí, grafických karet a jiné elektroniky se to stává.
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Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Proč tomu tak je u iPhonu Duo, zatím známo není. Nabízí se marketingová strategie, před lety Apple řídil dodávky nových iPhonů a možná to dělá i letos. Protože na jednu stranu i vcelku obyčejné iPhony 18 Pro a Pro Max nejsou v mnoha verzích běžně k dostání a čeká se na objednávky dva až tři týdny a na druhou stranu mnohé zdroje uvádí, že Apple omezuje objednávky na součástky, protože odbyt těchto modelů není tak velký, jaké byly původní prognózy.
Ale důvodem může být i enormní zájem o první skládací iPhone. Model Duo je sice hodně drahý (od 55 000 Kč), ale konkurence na tom dnes není zásadně lépe a na většině západních trhů zákazníci kupují telefony na splátky a u operátorů s různými slevami za tarifní úvazek. A i špičkové klasické modely už stojí v základu spíš 40 tisíc než 30 tisíc.
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Je to největší změna za poslední roky. Ale něco tomuto telefonu chybí
Problémy mohou být i s výrobou nebo s dodávkami některých komponent, případně jiné komplikace. Každopádně, pokud iPhone Duo nebude příští čtvrt rok běžně dostupný, což se výrazně dotkne předvánočního trhu, tak část zákazníků může přejít ke konkurenci. Koncepčně velmi podobný Samsung Z Fold 8 se velmi povedl a i o něj je podle výrobce zvýšený zájem. Aspoň v Česku je však běžně dostupný.