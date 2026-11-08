Nejlepší iPhone nás dokázal nadchnout. Ale v jednom směru na konkurenci nestačí
Na skládací mobil od Applu se čekalo opravdu dlouho. Zatímco mánie s ohebnými displeji vypukla už v roce 2019 a celá řada výrobců mobilů s Androidem má za sebou už mnoho generací takových modelů, Apple vyčkával. To je koneckonců pro něj typické, firma obvykle čeká, až se nějaká nová technologie zlepší natolik, že bude splňovat přísné nároky na kvalitu jak ze strany vývojářů, tak zákazníků.
Nakonec se Apple pro ohebný model iPhonu, který pojmenoval Duo, rozhodl v momentě, kdy se sice nedá říci, že by ohebné displeje byly v perfektní formě, ale zákazníci už tolerují kompromisy, které dostanou. Přesto se dá iPhone Duo označit za přelomové zařízení v nabídce Applu, které vám odemkne dosud nevídané možnosti používání mobilu. A bohužel také zamkne jiné, na které jste byli dosud zvyklí.
Zda je to mobil právě pro vás, nebo zda vás ohebná novinka od Applu může nechat zcela chladnými, si odpovíme v našem dnešním testu.
Jak se povedl přechod na skládací formu?
iPhone Duo se ve svém principu neliší od toho, co již několik let známe z nabídky konkurentů. Jde o kombinaci kompaktnějších rozměrů mobilu, který můžete v případě potřeby zvětšit do podoby malého tabletu. Apple do této kategorie alespoň přináší svůj vlastní koncept ‚passport‘ o poměru stran 1,4:1 (tedy velice blízko klasickému 4:3), což je přirozenější forma pro sledování obsahu na šířku. Konkurence povětšinou využívala čtvercový formát.
iPhone Duo
iPhone Duo je technologický šperk a špička nabídky od Applu s výbornou výbavou a zpracováním. Dojem z telefonu však v současnosti sráží především optimalizace aplikací třetích stran, které s atypickým rozměrem displeje telefonu neumí správně pracovat.
Pokud od iPhonu Duo očekáváte v podstatě iPhone a iPad v jednom, tato představa se vám splní. V zavřeném stavu máte pořád dost prostoru na běžnou interakci s aplikacemi, v otevřeném je lepší třeba na sledování videí, prohlížení fotek a podobně.
Aby to celé mohlo fungovat, a Apple zajistil plynulé otevírání a zavírání konstrukce telefonu, je zde speciálně navržený pant s více než stovkou součástek. Ten případně podrží přístroj i v polootevřené poloze. Právě polootevřená poloha má spoustu výhod, nejen jako stativ na focení nebo jako náhrada budíku na nočním stolku.
Pant telefonu je z titanu třídy 5. Apple jej doplnil leštěnou povrchovou úpravou. V současnosti se ovšem firma potýká s jistou nedotažeností konstrukčního řešení pantu, které může být příčinou popraskání displeje. Vada se zatím týká menšího počtu zařízení a Apple již slíbil, že poškozená zařízení vymění, ale i tak je to něco, o čem by kupující měl dopředu vědět.
iPhone Duo má certifikaci IP68, takže je odolný i proti drobným částečkám prachu a ponoření do vody. Telefon je navíc opravdu tenký. Tloušťka těla v otevřeném stavu je pouhých 5,2 mm. Po chvíli držení v ruce nejspíše budete vnímat, že jde o těžší zařízení, 254 gramů hmotnosti už může někomu vadit.
Design telefonu se nám jinak líbí, včetně často kritizovaného asymetrického tvaru vnějšího displeje, který má na jedné straně ostré a na druhé kulaté rohy. Je to něco, co nevnímáme jako problém, naopak to přidává novince na charakteru. Softwarově se s tím navíc Apple vypořádal vcelku dobře, pravý okraj máte především pro interaktivní prvky, obsah se často zarovnává až vedle nich (viz dále).
Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Přichází nejlepší smartphone světa. Není ovšem ani od Samsungu, ani od Applu
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na...
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Nejlepší iPhone nás dokázal nadchnout. Ale v jednom směru na konkurenci nestačí
Apple se konečně pustil do výroby ohebných smartphonů a jeho první pokus je solidním zařízením, které však není bez chyb. iPhone Duo ukázal v redakčním testu své silné i slabé stránky.
Jsou vám po chuti čínské chutě? Tamní značky jsou o tom zcela přesvědčené
Čínští výrobci mobilů mají dva klíčové trhy. Domácí a zbytek světa. Na jednu stranu se produkty pro ně od sebe dost liší, na druhou přebírají specifické vlastnosti. Je to hodně znát především po...
Přichází nejlepší smartphone světa. Není ovšem ani od Samsungu, ani od Applu
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na...
Vodafone naděluje obří slevy i populární streamovací službu zdarma
Vánoční odměny pro své zákazníky představil i Vodafone. Přináší obří slevy na mobily a až tři měsíce bezplatného využívání novinky v jeho nabídce. Nezapomíná ani na předplacenkáře.
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
Pod stromeček něco lepšího než ponožky? O2 dá 5G mobil už od koruny
O2 představilo svou letošní vánoční nabídku. Největším lákadlem je špičkový 5G samsung s téměř pětitisícovou slevou. Operátor si pro zákazníky přichystal v aplikaci i další slevy či vybraná zařízení...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Super ceny smartphonů uprostřed paměťové krize. Jak dlouho slevy vydrží?
Smartphony dramaticky zdražují a mohou za to extrémně rostoucí ceny pamětí. Na trhu jsou však ještě přístroje, které tuto situaci popírají. Mají velkou paměť za stále rozumnou cenu. Poráží tím mnohé...
Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Stále čekáte na svůj iPhone Duo? Podívejte se, co skrývá balení
Minulý týden se na českém trhu začal prodávat iPhone Duo, ohebná novinka od Applu. Co všechno najdete v balení s telefonem a jak vypadají první momenty po nastavení iPhonu Duo, můžete zhlédnout v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Kauza nového iPhonu je nic proti jiným mobilním průšvihům. To byly katastrofy
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů...