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Ačkoliv nový iPhone nepochybně zvýšil zájem o skládací telefony, Samsung je vyrábí už roky. Až teprve letos se tyto dvě firmy setkaly v přímém konkurenčním boji v této kategorii zařízení díky iPhonu Duo, který vyzývá na souboj Samsung Galaxy Z Fold 8.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tyto modely jsou na českém trhu jediní zástupci nového formátu skládacích smartphonů. Jde o nový „passport“ formát, tedy skládačky s poměrem stran zhruba 4:3. Funkcionalita ale v principu zůstává stejná, jde pořád o kompaktní smartphone v zavřeném stavu a menší tablet v otevřeném stavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy Z Fold 8 byl představen a uveden na trh letos v létě a jde o první skládací telefon značky Samsung s širším tělem. Samsung doteď upřednostňoval varianty s téměř čtvercovým poměrem stran v rozloženém stavu, případně mobily s „véčkovou“ konstrukcí, Z Fold 8 je v podstatě takovým preventivním krokem na plány Applu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo je na poli skládacích telefonů úplný nováček. Apple se kategorii telefonů s ohebným displejem dlouho vyhýbal, nebyl zřejmě spokojený s kompromisy, které ohebné displeje přináší. Nakonec se ale rozhodl přeci jen také vstoupit na trh s vlastním modelem, představil jej letos v září a uvedl na trh před několika dny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Největší rozdíl mezi těmito modely nejsou jejich rozměry, nýbrž hmotnost. Galaxy Z Fold 8 je se svými 201 gramy v podstatě standardní smartphone, zatímco iPhone Duo s 254 gramy už je znatelně těžší. Právě na to si celá řada nových majitelů iPhone Duo stěžuje nejvíce, že mobil by mohl být o něco lehčí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I co se tloušťky těla týče má Samsung Galaxy Z Fold 8 navrch. V zavřeném stavu má tloušťku 9,7 milimetru, zatímco iPhone Duo je s 11,3 milimetru o něco tlustší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnější displej má samsung o něco větší než iPhone (5,5 proti 5,4 palcům), v obou případech je ale o OLED panely s rychlou obnovovací frekvencí až 120 Hz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V čem se ale Apple rozhodl být unikátní je v asymetrickém tvaru. Samsung Galaxy Z Fold 8 má obvyklý tvar obdélníku, kdežto iPhone Duo má na levé straně ostré hrany, ale na pravé jsou rohy zakulacené. Ačkoliv se to spoustě uživatelů nelíbí, asymetrický vnější displej nevnímáme jako nevýhodu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnitřní displej iPhonu Duo má matnou povrchovou úpravu, která výrazně omezuje odlesky. To je velká výhoda oproti lesklému displeji u samsungu, ovšem ne každý uživatel preferuje matný displej. Ačkoliv se nám matná úprava displeje u iPhonu Duo velice líbí, lesklý displej Samsungu Galaxy Z Fold 8 nabídne věrnější barvy právě díky tomu, že není matnou úpravou tak tlumený.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co je ale nesporná výhoda modelu od Applu, že právě díky matné úpravě vnitřního ohebného displeje se povedlo skvěle skrýt rýhu v displeji. Úhlopříčky displejů jsou jinak stejné, oba telefony mají 7,6 palců vnitřní zobrazovací plochy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je tu ještě jedna malá zajímavost ohledně konstrukčního řešení obou telefonů. Zatímco Samsung má v místě ohybu v okraji vystouplou plošku, zřejmě zabraňující pronikání nečistot do těla telefonu, iPhone Duo nic takového nemá a je tedy v rozloženém stavu hezky rovný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple navíc uvádí certifikaci odolnosti IP68, zatímco Samsung má IP48. iPhone Duo tak nabízí vyšší ochranu proti prachu (a shodnou proti vodě), což je u skládacích telefonů s pohyblivou konstrukcí důležitá vlastnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I když oba telefony patří mezi ty nejdražší modely na trhu, ani jeden nenabízí v zadní sestavě fotoaparátů teleobjektiv. Pokud tedy chcete při focení zoomovat, u obou se musíte spokojit s digitálním ořezem obrazu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fotografické schopnosti se zatím zdají hrát do karet iPhonu především díky lepším fotkám v případě zhoršených světelných podmínek, ale zde ještě s verdiktem počkáme do samostatného testu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co je naopak aktuálně asi největším nedostatkem iPhonu Duo, je softwarová optimalizace aplikací. Zatímco Samsung umí pracovat s vícero aktivními okny (iPhone jen se dvěma) a aplikace jsou často plně přizpůsobené atypickému poměru stran, v případě iPhonu Duo zatím často narážíte na nevyužitá místa při zobrazování aplikací jak na vnějším, tak vnitřním displeji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo je pak také tím dražším telefonem. Základní 256GB varianta vyjde na 55 tisíc korun a ta nejvyšší paměťová konfigurace s 2 TB prostoru pro data pak na astronomických 91 tisíc korun. Model je navíc aktuálně vyprodaný a kusy objednané nyní dorazí až koncem ledna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy Z Fold 8 je oproti tomu levnější a běžně dostupný. 256GB konfigurace vyjde na 49 tisíc korun (plus jde využít i výkupní bonus) a nejvyšší 1TB varianta stojí 64 tisíc korun. Telefon je v obchodech běžně skladem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz