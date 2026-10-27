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Dva soupeři, kdo je vítěz? Porovnali jsme ohebný iPhone a samsung

Ondřej Martinů
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iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo a Samsung Galaxy Z Fold 8
Ačkoliv nový iPhone nepochybně zvýšil zájem o skládací telefony, Samsung je vyrábí už roky. Až teprve letos se tyto dvě firmy setkaly v přímém konkurenčním boji v této kategorii zařízení díky iPhonu Duo, který vyzývá na souboj Samsung Galaxy Z Fold 8.

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