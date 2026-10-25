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Je skvělý, ale chybek se našlo dost. Jak hodnotí iPhone Duo ve světě?

Ondřej Martinů
iPhone Duo

iPhone Duo | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
37 fotografií
V redakci již od pátku nový iPhone Duo testujeme, ale na finální verdikt je u nás zatím ještě brzy. Přinášíme proto souhrny z některých zahraničních recenzí, které iPhone Duo vesměs chválí, ale připomínek je na adresu novinky zároveň pořád víc než dost.

Server Engadget hodnotí iPhone Duo jako mimořádně povedený skládací telefon z produkce Applu, který neprojevil tolik problémů typických pro první generace zařízení. Chválí prémiové zpracování s titanovým rámem, kvalitní pant, vnitřní displej s matným povrchem a dobrou výdrž baterie. iPhone Duo je po stránce fotoaparátu dobrým soupeřem pro srovnatelnou konkurenci, jako je například Samsung Galaxy Z Fold 8.

Největší výhrady zde směřují k vyšší hmotnosti telefonu, jeho vysoké ceně a nedostatečně přizpůsobeným aplikacím poměru stran obou obrazovek. Řada aplikací třetích stran totiž zatím nedokáže naplno využít velkou vnitřní obrazovku, takže práce s nimi je někdy neobratná. Autorovi recenze chybí i pokročilejší fotoaparát s teleobjektivem a Touch ID v bočním tlačítku je podle něj pomalejší než Face ID.

iPhone Duo
iPhone Duo

Server Wired ohodnotil ohebný iPhone sedmi body z deseti. Nejvíce chválí kvalitní zpracování, kvalitní pant a design telefonu připomínající cestovní pas. Pochvala jde i k vnitřnímu displeji s matnou nanotexturou. Autor oceňuje i dobrou výdrž baterie a kvalitní fotoaparáty. Telefon podle něj působí jako promyšlený a hotový produkt, nikoliv jako experiment.

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Nedostatkem mobilu je podle Wired vyšší hmotnost a nedotažený software. Spousta aplikací zatím nevyužívá velký displej správně a zobrazuje se s černými pruhy nebo nevyužitým prostorem. Uvádí také omezení multitaskingu: aplikace na rozdělené obrazovce nelze libovolně zvětšovat či zmenšovat, nelze přidat třetí plovoucí aplikaci a na výšku lze rozdělit obrazovku pouze při přehrávání videa.

Telefonu chybí teleobjektiv, na který si lidé zvykli u špičkových iPhonů. Matný displej podle Wired sice omezuje odlesky, ale při sledování videí nedosahuje stejného kontrastu a věrnosti černé jako běžné displeje. Obtěžující je i nutnost zvyknout si na Touch ID místo Face ID. Server doporučuje odsunout případný nákup až na příští rok, kdy budou snad aplikace lépe optimalizované, nebo rovnou počkat na druhou generaci.

iPhone Duo
iPhone Duo

Recenze na portálu Tom’s Guide považuje iPhone Duo za dosud nejlepší ohebný telefon. Chválí prémiové zpracování, kvalitní pant a matný vnitřní displej. Autorovi se líbí praktické způsoby používání, kdy lze zařízení postavit na stůl podobně jako malý notebook, a možnost mít na obrazovce současně dvě aplikace. Pozitiva převládají u fotoaparátů a výdrže baterie.

I Tom’s Guide kritizuje vyšší hmotnost telefonu a také vysokou cenu. Postrádá teleobjektiv s optickým zoomem a Face ID. Kritizuje také omezený multitasking na dvě aplikace, zatímco konkurenční Samsung zvládne zobrazit tři nebo více. Problémem je i optimalizace aplikací třetích stran, z nichž některé nevyužívají velkou obrazovku správně a zobrazují černé pruhy. Přesto autor považuje iPhone Duo za velmi povedené zařízení.

iPhone Duo
iPhone Duo

CNET považuje iPhone Duo za mimořádně atraktivní zařízení a pravděpodobně jeden z nejzajímavějších produktů, které Apple v posledních letech představil. Autor oceňuje především velký vnitřní displej, elegantní design a schopnost zastoupit i tablet. Líbí se mu také skutečnost, že Apple se poučil od konkurence a nabídl konstrukci s minimálně viditelným ohybem displeje.

Hlavní překážkou koupě novinky je podle serveru cena. Za podobné peníze lze podle hodnocení pořídit klasický iPhone 18 Pro a iPad mini s OLED displejem, tedy dvě samostatná zařízení, která nabídnou lepší odolnost a v některých ohledech i lepší parametry. Recenzentovi vadí také absence Face ID, které nahrazuje Touch ID, a skutečnost, že telefon nemá trojitý fotoaparát jako vrcholné modely iPhonů. Skládací konstrukce navíc znamená větší riziko poškození a potenciálně dražší opravy.

iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
37 fotografií
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