iPhone Duo se v pátek začal prodávat po celém světě a my telefon začínáme testovat. Novinka nás zaujala parádním ohebným displejem, prémiovou konstrukcí a plynulostí systému. Největší překážkou je samozřejmě vysoká cena a fakt, že Apple má vyprodáno na několik měsíců dopředu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Uvedení nového iPhonu Duo na trh se oproti modelům s klasickou konstrukcí (iPhone 18 Pro a 18 Pro Max) asi o měsíc zdrželo, a novinka tak dorazila ne světové trhy, včetně toho českého, v pátek 23. října.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak bychom novinku popsali? Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone a iPad. Telefon se díky ohebné konstrukci snadno vejde do kapsy a zároveň díky velké ohebné obrazovce nabídne více prostoru pro digitální obsah. Je to prostě něco trochu jiného než běžné iPhony (na fotce s iPhonem 18 Pro).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na úvod rovnou uvedeme prvky, které nás na novince zaujaly nejvíce. V první řadě je to vnitřní ohebný displej s matnou krycí folií se speciální nanotexturou. Ten je na pohled naprosto úchvatný. Na poměry ohebných displejů u mobilů jde o ten suverénně nejlepší, co jde koupit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konkrétně jde o 7,6palcový LTPO Super Retina XDR OLED panel s rozlišením 1 878 × 2 670 pixelů. Rovněž má 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 3 000 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ano, opravdu povedená je i mnohokrát zmiňovaná animace přechodu mezi vnější a vnitřní obrazovkou a naopak. Efekt postupného zneprůhlednění části displeje společně s tím, jak otevíráte nebo zavíráte konstrukci, se nejspíš jen tak neokouká.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Matný displej se bude během testování opravdu hodit třeba jako náhrada čtečky knih, kterou zřejmě hravě zastoupí, ale také na další činnosti: sledování videa na větší obrazovce, lepší práci s textem nebo třeba používání dvou aplikací zároveň. Možnosti se ještě rozšíří s podporou stylusu (Apple Pencil).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnější displej pak nabídne 5,4palcovou úhlopříčku, iPhone Duo je v zavřené formě opravdu příjemně kompaktní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve vnějším displeji je průstřel pro čelní fotoaparát, který se softwarově v případě potřeby rozšíří do známého pilulkovitého tvaru, ovšem v orientaci na výšku. Tato kamerka má rozlišení 12 Mpix a neslouží pro rozpoznávání obličeje majitele. Místo toho je na boku telefonu čtečka otisků prstů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aby to celé mohlo fungovat, a Apple zajistil plynulé otevírání a zavírání konstrukce telefonu, je zde speciálně navržený pant s více než stovkou součástek. Ten případně podrží přístroj i v polootevřené poloze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Právě polootevřená poloha má spoustu výhod, nejen jako stativ na focení, nové ovládací prvky v polootevřené poloze se objeví třeba u přehrávání videa nebo psaní textů. A takto iPhone Duo zastoupí i budík na noční stolek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rýha v ohebném displeji zatím po vybalení telefonu a prvních pár hodinách používání není znát, ale je otázkou, jak budete ohebná obrazovka telefonu vypadat za pár měsíců.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pant je z titanu třídy 5. Apple jej doplnil leštěnou povrchovou úpravou. iPhone Duo má certifikaci IP68, takže je odolný i proti drobným částečkám prachu a ponoření do vody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je navíc opravdu tenký, tloušťka těla v otevřeném stavu je pouhých 5,2 mm. 254 gramů hmotnosti na takové zařízení vlastně ani není moc, čekali jsme, že telefon se v ruce bude zdát těžší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo pohání nový čip Apple A20 Pro, tedy stejný jako u modelů iPhone 18 Pro a Pro Max. Apple uvádí, že má až o 35 procent vyšší výkon než model A19 Pro u iPhonu 17 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O chlazení zařízení se stará vlastní výparníková komora, která pomáhá odvádět teplo při náročném hraní, multitaskingu nebo práci s umělou inteligencí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní fotoaparát má rozlišení 48Mpix, světelnost f/1,6 a optickou stabilizaci. Nabízí také podle Applu dvojnásobný optický zoom v kvalitě odpovídající samostatnému teleobjektivu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sekunduje mu 48Mpix širokoúhlý fotoaparát (světelnost f/2,2), který slouží zároveň i na focení makrofotografií. Telefon zvládá natáčet video v rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zadní sestava fotoaparátů bude nepochybně pro dosavadní majitele iPhonů Pro krokem zpět, nenajdou zde telefoto objektiv a oproti letošním novinkám tu není ani proměnlivá mechanická clona.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je vybaven dvěma akumulátory, jedním v každé části konstrukce. Při společném používání mají fungovat jako jeden celek. Co se výdrže týče, Apple uvádí až 31 hodin přehrávání videa při používání vnitřního displeje. Při používání pouze vnější obrazovky má výdrž dosáhnout až 44 hodin.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení jde i bezdrátově a telefon podporuje MagSafe nabíječky a další magnetické příslušenství.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Balení s telefonem je tradičně hodně skromné, vedle telefonu už v krabičce najdete pouze USB-C kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak už jsme zmínili, při rozevření telefonu může systém iOS zobrazit dvě aplikace vedle sebe. Jde o funkci Split View, která umožňuje pohodlnější multitasking. Aplikace můžete mít vedle sebe, ale také třeba nad sebou, což se hodí, pokud například sledujete video a pod tím si píšete se známými přes iMessage.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo nyní začínáme testovat a porovnáme jej i s aktuálními konkurenty. Nabízí se především srovnání s modelem Galaxy Z Fold 8 od Samsungu, na trh však míří hned několik dalších podobných zařízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud máte o iPhone Duo zájem, je k dispozici ve dvou barvách: bílé a tmavě modré. Cena začíná na 54 990 korunách za 256GB verzi, ale vyšplhat se může až k astronomickým 90 990 korunám za vrcholovou 2TB verzi.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuálně je ovšem ohebná novinka od Applu vyprodaná a pokud si ji objednáte teď, budete čekat opravdu dlouho. Apple uvádí, že aktuálně objednané kusy dorazí až koncem ledna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz