náhledy
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval ohebný displej iPhonu Duo, ale nemáte požadovaných 55 tisíc korun na jeho nákup, přinášíme několik tipů na výrazně levnější skládačky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nový iPhone Duo se začal prodávat v říjnu za cenu od 55 tisíc korun a i tak se prakticky ihned vyprodal. Ale to nic nemění na tom, že je to opravdu vysoká částka za ohebný mobil a pokud vám jde čistě jen o to, abyste měli zařízení s ohebnou obrazovkou za méně peněz, alternativ tu je hned několik.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůbec nejlevnější ohebný mobil na českém trhu je aktuálně ZTE Nubia Flip 2. Telefon v poměrně příjemné 8/256GB konfiguraci vyjde v aktuální slevové akci na 10 990 korun, což je obecně na skládací telefon opravdu pěkně nízká cena.
Autor: Nubia
Je samozřejmě třeba počítat s tím, že u levnějších modelů bude časem možná nutné vyměnit krycí folii na ohebném displeji a je vhodné si u prodejce ověřit, že poskytuje i patřičný servis. Mobil má jinak obstojný čip Dimensity 7300X, 4 325mAh baterii a 50Mpix foťák, který díky ohebné konstrukci můžete pohodlně použít i na focení selfies.
Autor: Nubia
Nejlevnější ohebný mobil z nabídky Motoroly je letošní Razr 70. Za 8/256GB konfiguraci tohoto véčka zaplatíte 15 990 korun, což je rovněž dost zajímavá nabídka. Zde se oproti nubii navíc ani nemusíte tolik obávat nedostupnosti servisu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Motorola Razr 70 má hezky velký vnější displej, na kterém můžete používat prakticky jakoukoliv aplikaci, telefon nabídne dokonce odolnost proti drobným částečkám a ponoření do vody. Čip je zde Dimensity 7450X, telefon je vybaven dvěma 50Mpix foťáky (hlavní a širokoúhlý) a kapacita baterie je taktéž slušná: 4 800 mAh.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Pokud byste preferovali spíše model od Samsungu, zde už se pod 20 tisíc spíše nedostanete. Nejlevnější v nabídce korejského výrobce jsou výprodejové loňské kusy: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE a klasický Flip 7.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Z Flip 7 doprodávají operátoři za poměrně hezkých 18 489 korun, mají však už jen poslední kusy. Telefon nabídne výkonný čip Exynos 2500, paměťovou konfiguraci 12/256GB, odolnost proti drobným částečkám a ponoření do vody, kvalitní zadní fotoaparáty a 4300mAh baterii s bezdrátovým i reverzním bezdrátovým nabíjením.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE už s tak hezkou slevou neseženete, nejčastěji je k dispozici za 22 až 24 tisíc korun. Oproti sourozeneckému Flipu 7 má o něco méně výkonný čip (Exynos 2400) a o trochu menší baterii.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Největší designový rozdíl je pak vidět na vnějším náhledovém displeji, který je oproti modelu Z Flip 7 výrazně menší, respektive není plně roztažený až k okrajům těla ve složeném stavu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U Motoroly můžete sehnat ještě jeden výprodejový kousek, a to model Razr 60 Ultra. Zde už jsme nicméně plně za hranicí prémiové kategorie, protože i se slevou vás tento ohebný model vyjde na 29 tisíc korun. Ale pozor, jde o velice hezkou paměťovou konfiguraci: 16/512 GB.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Telefon (na snímku v porovnání s původní Motorolou Razr V3) se pyšní také prémiovým čipem Snapdragon 8 Elite, 165Hz displejem, poměrně kvalitní sestavou fotoaparátů a 4 700mAh baterií s podporou rychlého nabíjení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Poslední ohebný model, který se ještě vejde (u některých prodejců) pod hranici 30 tisíc korun, je letošní véčko od Samsungu, Galaxy Z Flip 8. Telefon se dá sehnat i za zhruba 28,5 tisíce korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výhodou Z Flipu 8 je to, že jde o letošní kousek. To znamená třeba přítomnost výkonného čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Zbytek parametrů je však už prakticky shodný s loňským Z Flipem 7 (baterie, fotoaparáty, odolnost).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zatím jsme ovšem vůbec nezavadili o něco, co by alespoň připomínalo iPhone Duo svým využitím, tedy mobil a tablet v jednom. A tady bohužel neexistuje žádná levná volba. Nejlevnější v kategorii „foldů“ je aktuálně Honor Magic V5, který ve slevě pořídíte za 32,5 tisíce korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Magic V5 však za tyto peníze nabídne hezky tenké tělo a velký 7,95" displej po otevření těla. Pyšní se také prémiovým čipem Snapdragon 8 Elite, hezkou 16/512GB paměťovou konfigurací a pokročilou sestavou zadních fotoaparátů včetně teleobjektivu, tedy něco, co vám nenabídnou jak modely s véčkovou konstrukcí, tak iPhone Duo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A vyloženě přímý konkurent iPhonu Duo je v Česku jen jeden a levný bohužel není. Jde o letošní novinku od Samsungu, tedy Galaxy Z Fold 8, který přišel na trh v létě za 49 tisíc korun. Pokud hledáte a využíváte členské slevy obchodů, seženete jej za 44 tisíc korun, ale je to pořád hodně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Z Fold 8 má ovšem k iPhonu Duo nejblíže právě poměrem stran vnitřního i vnějšího displeje a vlastně je v několika ohledech i pokročilejším soupeřem, především co se softwarové optimalizace aplikací na zobrazení na vnějším displeji týče – tam totiž iPhone Duo ještě celkem tápe.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz