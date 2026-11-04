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Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Šli jsme špehovat rybáře k oceánu. Vzali jsme si na to dost šílené přístroje
Čínští výrobci smartphonů se předhánějí, kdo bude mít lepší fotomobil. Hned dvě novinky na tomto poli teď do Evropy uvádí značka Vivo. My jsme v den premiéry, pro kterou si Vivo zvolilo španělské...
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
Kauza nového iPhonu je nic proti jiným mobilním průšvihům. To byly katastrofy
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů...
Pod stromeček něco lepšího než ponožky? O2 dá 5G mobil už od koruny
O2 představilo svou letošní vánoční nabídku. Největším lákadlem je špičkový 5G samsung s téměř pětitisícovou slevou. Operátor si pro zákazníky přichystal v aplikaci i další slevy či vybraná zařízení...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Super ceny smartphonů uprostřed paměťové krize. Jak dlouho slevy vydrží?
Smartphony dramaticky zdražují a mohou za to extrémně rostoucí ceny pamětí. Na trhu jsou však ještě přístroje, které tuto situaci popírají. Mají velkou paměť za stále rozumnou cenu. Poráží tím mnohé...
Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Stále čekáte na svůj iPhone Duo? Podívejte se, co skrývá balení
Minulý týden se na českém trhu začal prodávat iPhone Duo, ohebná novinka od Applu. Co všechno najdete v balení s telefonem a jak vypadají první momenty po nastavení iPhonu Duo, můžete zhlédnout v...
KVÍZ: Vyznáte se v mobilech? Některé otázky vás mohou překvapit
Mnozí z nás neudělají bez mobilního telefonu ani krok, zdaleka už totiž není jen komunikačním prostředkem. Zastoupí třeba zápisník, kompaktní fotoaparát či hudební přehrávač. Jste však natolik...
Kauza nového iPhonu je nic proti jiným mobilním průšvihům. To byly katastrofy
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů...
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
T-Mobile dává na Vánoce velké slevy na mobily a také jeden dost neobvyklý dárek
Stává se tradicí, že prvním tuzemským operátorem, který odhaluje svou vánoční nabídku, je T-Mobile. Nejinak je tomu totiž i letos. Vánoce u magentového operátora startují už 1. listopadu. Letos láká...
Šli jsme špehovat rybáře k oceánu. Vzali jsme si na to dost šílené přístroje
Čínští výrobci smartphonů se předhánějí, kdo bude mít lepší fotomobil. Hned dvě novinky na tomto poli teď do Evropy uvádí značka Vivo. My jsme v den premiéry, pro kterou si Vivo zvolilo španělské...
Kauza poškozených iPhonů: Apple v tom není sám, byl tu i výbušnější problém
Apple oficiálně přiznal, že část produkce nových iPhonů Duo trpí vadou, která znemožní jejich plnohodnotné používání. Při otvírání se poškodí vnitřní displej. Detailní příčiny zatím přesně známé...
Problémy s ohebným iPhonem. Rozbité displeje vyměníme, slibuje Apple
Ihned po startu prodeje nových iPhonů Duo se na internetu začaly šířit fotografie zařízení s prasklým displejem. Apple se již k situaci vyjádřil a slíbil, že majitelé poškozených modelů mají nárok na...