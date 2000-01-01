Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?
Jako první s opravdu tenkým telefonem klasické konstrukce přišel Samsung, když v květnu vydal model S25 Edge. Spousta lidí tento krok však vnímala především jako přípravu na konkurenta v podobě iPhonu Air, který na trh dorazil na konci září.
iPhone Air je z aktuální sestavy Applu pro zákazníky asi nejméně zajímavý kousek, jelikož se jako jediný nevyprodal hned po startu prodeje. Lidé se navíc vysmívají designu zad s velkým „hrbem“ u fotoaparátu.
Ani Samsung Galaxy S25 Edge nezvládl přesvědčit zákazníky, a proto musí výrobce tento model opakovaně dramaticky zlevňovat.
Hlavní souboj mezi telefony je jasný: tloušťka těla a hmotnost. Vítězem je Apple, který má v nejtenčím místě tloušťku těla 5,6 mm, zatímco samsung nabídne 5,8mm tělo. Je to každopádně poměrně malý rozdíl.
Co do hmotnosti je však překvapivě lepší Samsung, jelikož S25 Edge má 163 gramů, iPhone je o 2 gramy těžší. Reálně ovšem tak malý rozdíl nepoznáte.
iPhone Air má právě výraznější modul pro fotoaparát na zádech, což pak přidává na „hrbu“, který je na těle telefonu z boku vidět.
Samsung Galaxy S25 Edge oproti tomu drží rozměry vystouplého modulu s fotoaparáty na celkem únosné úrovni, v podstatě jako u běžného smartphonu.
Co do rozměrů je tu ještě jeden faktor, ve kterém se modely rozcházejí, a to je úhlopříčka displeje. iPhone je totiž menší, má 6,5palcový displej…
…zatímco tenký samsung se rozhodl výrobce vybavit větším, 6,7palcovým panelem.
Odolnost je u takto tenkých telefonů rovněž prioritou a oba se proto snaží nabídnout prémiovou konstrukci s titanovým tělem (tj. menší šance, že se telefon ohne nebo jinak poškodí) a utěsnění proti prachu a vodě (IP68).
V obou případech však výrobci nedělají kompromisy po stránce hardwarové výbavy. Oba mají ten nejlepší čip, který výrobce dovedl nabídnout, u iPhonu je to tedy moderní A19 Pro, u samsungu pak Snapdragon 8 Elite.
Při pohledu na záda telefonů je ovšem vidět jasná výhoda Samsungu: má dva fotoaparáty místo jednoho u iPhonu. Konfigurace je zde hlavní 200Mpix senzor s optickou stabilizací plus 12Mpix snímač s širokým záběrem.
iPhone Air si musí vystačit s jedním fotoaparátem, který v sobě kombinuje standardní a digitálním ořezem snímače i portrétní funkcí. To samozřejmě umí i konkurenční S25 Edge.
Zpět k displejům: je opravdu na první pohled poznat, že Samsung nabídne větší plochu displeje. Je pak tedy jen otázkou, zda preferujete větší obrazovku, nebo spíše kompaktnější rozměry.
Oba modely mají kvalitní OLED panely s vysokým jasem, jemným rozlišením a rychlou obnovovací frekvencí. Zde není jasný vítěz.
Srovnávat operační systémy v podstatě smysl nemá, Android a iOS jsou odvěkými rivaly a je třeba si je individuálně vyzkoušet a zvážit, co vyhovuje víc vašim potřebám.
Když je řeč o supertenkých mobilech, každého samozřejmě napadne: a co baterie? Je samozřejmé, že oproti standardním mobilům jsou zde akumulátory s výrazně nižší kapacitou, na papíře však vede samsung.
Konkrétně u modelu S25 Edge totiž najdete 3 900mAh baterii, kdežto u iPhonu je to dokonce jen 3 149 mAh. Apple však celkem tradičně dohání výdrž softwarovou optimalizací, oba telefony se však v zásadě snaží uhájit alespoň jednodenní výdrž. Realita bude samozřejmě primárně záviset na tom, jak moc intenzivně telefon využíváte.
Oba tenké telefony našly dost prostoru i pro bezdrátové nabíjení, rychlé nabíjení dosahuje výkonu okolo 20 W u iPhonu a 25 W u samsungu.
Posledním faktorem při rozhodování pak může být cena. U iPhonu je jasno, ten začíná na 29 999 korunách za 256GB verzi, u Samsungu však hodně záleží na tom, zda jej kupujete z oficiálního obchodu, kde 256GB verze stojí 31 490 korun, nebo jinde u prodejců elektroniky, kde telefon můžete potkat za 28 990 korun, plus výrobce ještě nabízí cashback slevu, kdy se můžete dostat až na 21 990 korun. A to už je pořádný rozdíl.
