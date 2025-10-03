Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Ondřej Martinů
Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?
iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge Apple iPhone Air Samsung Galaxy S25 Edge iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge Apple iPhone Air Samsung Galaxy S25 Edge Apple iPhone Air Samsung Galaxy S25 Edge iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge

Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento

Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...

Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá

Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

Obstojný tablet za pět tisíc. Prohlédněte si nový oneplus

Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový...

Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším

I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10...

Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony

Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...

2. října 2025

Špičkový iPhone se naprosto proměnil. A v praxi mu to prospívá

Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela...

1. října 2025

Předplacenka za hubičku i sdílená data s rodiči. Operátoři děti neopomíjejí

S novým školním rokem usedly do školních lavic tisíce nových žáků. Nejen jejich rodiče se tak v těchto dnech patrně rozhlížejí po operátorských nabídkách. Ať už jde o mobilní služby, nové zařízení či...

27. září 2025,  aktualizováno  30.9 10:45

Když chcete šetřit a musíte mít mobil od Samsungu, tak si koupíte tento

Základní model Samsungu pro modelový rok 2026 se jmenuje A17. Na výběr jsou dvě verze, které se od sebe příliš neliší a i cenový rozdíl je relativně malý. My samozřejmě dáváme přednost dražší...

30. září 2025

Obstojný tablet za pět tisíc. Prohlédněte si nový oneplus

Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový...

29. září 2025

Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším

I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10...

28. září 2025

Jedna věc super, jiná mizerná. Zajímavý low-end trpí na drobnosti

Silná konkurence nutí výrobce k zajímavým inovacím i v kategorii nejlevnějších smartphonů. Důkazem je nový Honor s označení X7d. Cena příznivá, mnoho pozitivních vlastností včetně foťáku s neobvykle...

26. září 2025

Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl

Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...

25. září 2025

Umí komunikovat offline. Xiaomi odhalilo nová téčka s vysílačkou

Mnichov (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Xiaomi i letos odhaluje vylepšené modely řady T, kterým v nabídce značky patří místo těsně pod špičkou. Tentokrát se můžete těšit na pokročilý telefoto objektiv u dražšího modelu a také úplně novou...

24. září 2025  15:30,  aktualizováno  17:58

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Špičkový iPhone to nandal ostatním fotomobilům. Nestačí jen na dva exoty

Apple iPhone 17 Pro je jedním z nejlepších fotomobilů na trhu a tím nejlepším, který nepochází z Číny. Navíc nad ním jsou z našeho pohledu jen dva exotické modely. I podle nové metodiky DxO Mark...

24. září 2025

Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá

Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...

23. září 2025

