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Na tento skleněný iPhone se všichni těší. Má být naprosto výjimečný

Jan Matura
Designový koncept iPhone 11

Designový koncept iPhone 11 | foto: ConceptsiPhone/Hasan Kaymak, Ran Avni

iPhone 20 koncept a spekulace
iPhone 20 koncept a spekulace
Designový koncept iPhone 11
Designový koncept iPhone 11
41 fotografií
Pokud čekáte na výjimečný iPhone, tak si můžete dát ještě rok pohov. Zatím se na něm intenzivně pracuje, ale představený bude až v roce 2027. Důvod je prostý, bude to 20 let od uvedení prvního iPhonu. Vznik výjimečného skleněného iPhonu však zřejmě není bez komplikací.

Každý, kdo se v iPhonech alespoň trochu vyzná, ví, že letos Apple představí iPhony 18 (konkrétně modely 18 Pro a 18 Pro Max, základní iPhone 18 přijde až příští rok na jaře. Logicky by tak příští rok měla přijít řada na iPhony 19. Jenže příští rok je výročí 20 let od uvedení prvního iPhonu na trh, takže výroční iPhone by měl nést označení iPhone 20.

Skleněný iPhone 20

Je tedy možné, že devatenáctku Apple úplně vynechá. Ostatně, kdysi devítku také vynechal, po osmičkách přišel tehdy výroční iPhone X. Zatím to jsou však jen spekulace, nakonec může být číselné značení jiné, ale to by bylo dost překvapující.

O výročním iPhonu se spekuluje delší dobu a první informace hovořily o telefonu bez viditelného rámečku. Ty další představovaly ještě mnohem odvážnější design telefonu, který má vypadat, jako by byl vyrobený ze skla. Ostatně, jak informoval Mark Gurman z Bloombergu, který je o zákulisí v Applu obvykle výborně informovaný, tak projekt výročního iPhonu se u Applu jmenuje Glasswing.

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Skleněný design iOS

Glasswing je anglické jméno tropického motýla křídlatého Greta oto, který žije ve Střední a Jižní Americe a kvůli maskování má průhledná křídla. To již samo o sobě dost naznačuje, jak by mohl nový výroční iPhone vypadat. Navíc je zde od loňska nový operační systém pro iPhony, který se jmenuje Liquid Glass. Jeho přijetí zákazníky nebylo jednoznačné. Vedle pozitivních reakcí bylo i dost těch negativních. Uživatelům vadilo, že průhledné systémové prvky často přehlednost systému spíš zhoršují a obsah není dobře čitelný.

Apple získal patent na celoskleněný iPhone v roce 2021

O patent však žádal už dříve a koncepčně na takový přístroj myslí už od roku 2013.

Dodejme, že za průhledným designem systému iOS stojí nový šéf Applu John Ternus, který nahrazuje dlouholetého šéfa Tima Cooka. Ten končí 1. září, takže už letošní premiéru osmnáctek povede John Ternus. Nový designový jazyk se má propsat i do dalších zařízení od Applu. Ale výroční iPhone bude první, takže další produkty přijdou spíš až v roce 2028.

Mnoho zmetků

Do premiéry výročního iPhonu tak zbývá víc než rok, ale Apple na něm intenzivně pracuje. A ne vše jde zřejmě podle plánu. V posledních dnech se nejprve objevila informace analytika Edisona Leeho z finančního magazínu Barron’s. Ten oznámil špatnou zprávu, že Apple musel vývoj skleněného iPhonu ukončit a důvodem měla být malá výtěžnost předsériové produkce.

Co to znamená? Při zkušební výrobě skleněného iPhonu 20 mělo být, podle Edisona Leeho, příliš mnoho zmetků a tento problém se dlouhodobě nedařilo vyřešit. Autor pak přidal ještě jednu pikantní informaci, že cena přístroje měla být přes dva tisíce dolarů, což by na českém trhu znamenalo částku přes 57 tisíc korun. Nutno dodat, že není známa výbava a ani velikost vnitřní paměti. Pokud by se však mělo jednat o základní verzi telefonu s výbavou na úrovni modelů Pro či Pro Max, tak je o 20 tisíc korun vyšší suma.

Skončil jen starý projekt

Jenže na zprávu Edisona Leeho reagoval již zmíněný Mark Gurman, který uvádí, že skleněný výroční iPhone 20 bude a jeho vývoj dál pokračuje. Dokonce přidal interní kódová označení V73 a V74. Telefon by měl odpovídat modelům Pro. Zároveň přináší vysvětlení, co mohlo stát za předchozí zprávou o zrušení celého projektu.

Designový koncept iPhone 11
iPhone 20 koncept a spekulace
iPhone 20 koncept a spekulace
Designový koncept iPhone 11
41 fotografií

Apple totiž zrušil původně plánovaný koncept telefonu, který neměl vůbec viditelný rám a i na bocích měl mít sklo. Jenže to se právě nedařilo vyrobit, respektive mohly zde být i další konstrukční problémy. Současně vyvíjený telefon má přední i zadní stranu skleněnou a obě se směrem do boků zaoblují, aby mezi nimi byl tenký proužek kovového rámu telefonu.

Na tenkém kovovém rámu by mohla zůstat i nějaká mechanická tlačítka, doposud se spekulovalo, že skleněný výroční iPhone bude mít jen dotyková tlačítka s haptickou odezvou. Což by se zákazníkům nemuselo líbit a nese to sebou další problémy. Upravený design by tyto záležitosti mohl elegantně vyřešit.

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Témata: Apple iPhone, Apple

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