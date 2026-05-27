Stejně jako v minulých letech Apple i letos představí nové iPhony a další produkty v září. Přesný termín známý není, můžeme si zaspekulovat, že by to mohlo být v úterý 8. září. Je to druhé úterý v měsíci a to je časté a oblíbené datum pro Apple.
Letos však bude premiéra iPhonů jiná než obvykle. Základní iPhone 18 se totiž zřejmě vůbec neobjeví, ten si na představení bude muset počkat až do jara roku příštího. Měl by být představený spolu s levným modelem 18e. Tato nová strategie unikla na veřejnost už před rokem z čínských zdrojů a zdá se být realistická.
Na podzimní premiéře tak zbude víc prostoru pro prémiové modely Pro a Pro Max a především pro novinku iPhone Ultra. O tomto prvním skládacím iPhonu jsme toho už napsali víc, unikátní bude především svými proporcemi, které jsou jiné než u většiny současných skládaček typu knížka. Vlastně první dojmy z něj můžete nasát z nového Huaweie, který má téměř identické proporce. Pokud se samozřejmě úniky od Applu nemýlí.
Ultra bude extra drahý přístroj s cenou nad 50 000 korun, takže pro mnoho zákazníků budou podstatnější modely 18 Pro a 18 Pro Max. Jenže u nich zase nemůžeme letos čekat zásadní inovace a změny od předchozích modelů. A má to svoje důvody: Apple pravidelně víc inovuje v dvouletém cyklu, a především se čeká na rok 2027, kdy má vyjít výroční iPhone 20. Designové a další výrazné změny tak přijdou až za rok.
Letos se zájemci o modely Pro a Pro Max musí spokojit s novým čipem A20, který by měl být vyrobený už 2nm procesem. Nový bude i modem C2, tentokrát už z vlastní produkce či spíš návrhu Applu. Změnou má projít i Dynamic Island, který by se měl zmenšit, některé zdroje dokonce uvádí, že úplně zmizí.
Design samotný projde jen drobnými retušemi, a to spíš na čelní straně. Ale minimálně jedna nová barva bude velmi zajímavá. Modely Pro by měly dostat čtyři odstíny krytu a jeden by měl být v zajímavé tmavě rudé barvě (višňové, snad Pantone odstín 6076, jak uvádí server MacRumors). Dalšími by měly být stříbrná, tmavě šedá a světle modrá. Stříbrná by měla být stejná jako u aktuálních modelů, světle modrá v podstatě také. Temně rudá by měla být hlavní barvou modelů 18 Pro a letošní oranžová už v nabídce nebude.
Inovacemi by měl projít fotoaparát, hlavní snímač by měl dostat variabilní clonu. To mají některé modely Huaweie, jinak se to dnes u mobilů příliš nepoužívá. Specifikace jednotlivých snímačů a optik zatím k dispozici nejsou, ale Apple určitě chce zůstat v tomto směru premiantem.
Pro zákazníky může být klíčovou informací, že by nové iPhony mohly mezigeneračně zdražit. Celý trh k tomu spěje, za vše může AI mánie a nedostatek paměťových modulů a některých dalších součástek. Apple zatím šel proti trendu a spíš mezigeneračně zlevňoval (iPhony 17 a 17e, nový notebook MacBook Neo). Ale většina zdrojů se shoduje, že na podzim už bude muset Apple ceny upravit směrem nahoru. Může ponechat stejné ceny základních modelů, ale za více paměti se bude tentokrát více připlácet.