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Je jako dělaný pro fotografy, ale připlatíte si. Test iPhonu 18 Pro

Ondřej Martinů
  4:30
Nový iPhone 18 Pro vylepšil celou řadu aspektů, ale zároveň působí jako celkem bezpečná evoluce toho, co firma nabízela loni. Novinka má menší průstřel displeje, vyšší výkon a lepší foťák. Došlo ovšem i na zvyšování cen.
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Letošek je pro iPhony zlomový rok. Apple jednotlivé modely uvádí na trh postupně a ne všechny naráz jako dříve. Aktuálně je tedy z novinek dostupná na trhu pouze dvojice modelů 18 Pro a 18 Pro Max, na ohebný Duo pak dojde 23. října. Loňský základní model a tenký Air dokonce ani nástupce nemají a nejspíš na ně dojde až v první polovině příštího roku.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
106 fotografií

„Pročka“ jsou ovšem v nabídce Applu klíčovými modely, proto jejich upřednostnění dává smysl. Letošních novinek ve výbavě není málo, ale telefon zároveň z dálky nejspíš od loňského modelu 17 Pro nerozeznáte. Kdyby Apple čísloval modely jako dříve, nejspíš by se i letošní novinka dala označit jako „17s Pro“.

Z dvojice novinek jsme si na test vybrali tu kompaktnější, rozdíly ve výbavě oproti variantě Max jsou celkem malé, týkají se pouze kapacity baterie a velikosti displeje.

Jaké jsou novinky v designu?

Design je v podstatě stejný jako loni. Novinku tak nejspolehlivěji poznáte podle nové temně červené barevné varianty (Apple ji označuje jako Burgundy), která je na výběr spolu se světle modrou, stříbrnou a černou.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro

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Všestranný smartphone pro náročné uživatele, kteří vyžadují to nejlepší, co Apple aktuálně nabízí. Cena nicméně mezigeneračně vzrostla.

Telefon je stále odolný proti prachu a vodě (IP68) a stále se pyšní tělem vyrobeným z kombinace hliníku a tvrzeného skla (Ceramic Glass). Opět nás mrzí, že Apple se odklonil od titanové konstrukce, což odůvodnil lepší schopností hliníku odvádět teplo.

Letošní „pročko“ je dokonce tak podobné tomu loňskému, že kryty pro model 18 Pro sedí i na model 17 Pro. Rozměry jsou totiž úplně stejné, jen model 18 Pro je nepatrně těžší (210 gramů, loňský model 205). Těžiště telefonu se naštěstí neposunulo směrem k velkému modulu s fotoaparáty, takže na rozdíl od některých konkurentů s ještě masivnějšími fotomoduly u iPhonu nemáte pocit, že by se telefon při držení v ruce převažoval směrem od těla uživatele.



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