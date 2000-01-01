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V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou celkem schované.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nový iPhone 18 Pro vstoupil na trh překvapivě osamocen, Apple totiž rozdělil nabídku novinek na několik fází. Zatímco modely 18 Pro a 18 Pro Max dorazily v očekávaný zářijový termín, tak na ohebnou novinku představenou spolu s nimi si budeme muset počkat do druhé poloviny října a základní modely budou oficiálně oznámeny až někdy později, pravděpodobně začátkem příštího roku. My jsme se tedy dali do testování novinky v podobě iPhonu 18 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled si všimnete nové temně červené barevné varianty (Apple ji označuje jako Burgundy), která je na výběr spolu se světle modrou, stříbrnou a černou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv se spekulovalo, že novinka bude tlustší a těžší než předchůdce, obavy se nenaplnily. Ano, model 18 Pro je o něco těžší (211 gramů oproti 206 u 17 Pro), ale tloušťka těla zůstala stejná (8,8 mm).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další novinkou je užší průstřel displeje, u Applu nazvaný jako Dynamic Island. Nově dovede zobrazovat až tři různé indikátory (Live Activity) naráz. A není třeba se obávat, že by jako u modelu Duo chybělo odemykání přes sken obličeje Face ID, na to tu je pořád místa dost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je jinak stejný jako u předchůdce – pořád má úhlopříčku 6,3 palce, rozlišení 1 206 × 2 622 pixelů, typ panelu LTPO Super Retina XDR OLED a rychlou 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas je rovněž beze změny, ve špičce má stále 3 000 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další očekávanou změnou je čip, který má oproti předchozímu A19 Pro o polovinu větší propustnost pamětí a jeho sedmijádrová grafika je o 40 % výkonnější než u předchůdce. Je tu také duální šestnáctijádrový Neural Engine, což znamená spoustu výpočetního výkonu navíc pro AI. Na plnou funkcionalitu AI v Evropě nicméně zatím stále čekáme.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přepracovaná odpařovací komora iPhonu 18 Pro pak zajišťuje lepší chlazení, a tím stabilnější výkon. Ten má být z dlouhodobého hlediska až o 40 % lepší než u předchůdců.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro má v evropské verzi stále šuplíček na fyzickou SIM, což je rozdíl oproti americkým modelům, které se spoléhají už výhradně na zabudovanou eSIM. Ta je v evropské verzi samozřejmě také.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je stále odolný proti prachu a vodě (IP68) a už u Applu můžete vybírat z celé řady krytů, které dále zvýší jeho odolnost. Apple i letos sází na popruh přes rameno jakožto unikátní typ příslušenství, se kterým jsou kompatibilní i jeho kryty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sestava foťáků je sice opět trojitá v podobě širokoúhlého, hlavního a teleobjektivu, u kterých zůstávají i dosavadní ohniskové vzdálenosti. Ale hlavní 48Mpix foťák (toto rozlišení mají všechny snímače sestavy) nově dostal proměnlivou clonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tu lze měnit ve čtyřech krocích: f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4. To přináší nové kreativní možnosti, výhody si povšimnete třeba při focení objektů, kde dosáhnete lepší hloubky ostrosti, nebo při focení za zhoršených světelných podmínek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple navíc celkově rozšířil kreativní možnosti fotoaparátu: poprvé totiž do své vlastní fotoaplikace přidal i možnost plně manuálního ovládání parametrů focení, což byla dosud výsada vybraných aplikací třetích stran (nebo telefonů na konkurenční platformě Android).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jsou tu i nové filtry a Cinematic efekty, manuální ovládání lze využít i u natáčení videa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple dále optimalizoval i spotřebu baterie. Menší iPhone 18 Pro údajně vydrží nabitý stejně dlouho jako loni větší iPhone 17 Pro Max.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poměrně nepatrnou novinkou u menšího iPhonu 18 Pro je pak maximální konfigurace úložiště pro data s 2 TB prostoru. Touto variantou dosud disponoval pouze větší model Pro Max.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple bohužel meziročně zdražil, takže zájemci si musejí oproti loňsku za novinky připlatit. iPhone 18 Pro startuje na 34 990 korunách a může vystoupat až na 70 990 korun za zmíněné 2TB provedení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefonu se budeme brzy věnovat v samostatné recenzi, následují další fotografie novinky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz