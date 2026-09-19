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Ponížili Apple. Ve chvíli, když slavnostně ukázal iPhone Duo, představili toto
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily
V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...
Otec nezničitelných hodinek v Praze. Jeho nápady připravily půdu těm chytrým
Kikuo Ibe je muž, který pomohl změnit svět náramkových hodinek. Právě on a jeho tým totiž přišli s alternativou ke křehkým a luxusním hodinkám. A odolné hodinky Casio G-Shock se staly fenoménem,...
Našli jsme předchůdce skládacího iPhonu Duo. Tento model by vás nenapadl
Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude....
Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily
V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...
Smartphone a powerbanka v jednom. Přitom to na první pohled nepoznáte
Donedávna se obřími bateriemi chlubily modely čínských značek, které však byly primárně určené jen pro tamní trh. Nyní přichází jeden model i pro Evropu. S kapacitou baterie přes 9 000 mAh je to...
Skoro jako u zrcadlovek, nové top iPhony mají praktickou funkci foťáku
Fotoaparáty smartphonů prošly v posledních letech zásadními vylepšeními. Výrazně narostl počet megapixelů, přibyla optická stabilizace a špičkové modely se pyšní teleobjektivy. Mohlo by se zdát, že...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Otec nezničitelných hodinek v Praze. Jeho nápady připravily půdu těm chytrým
Kikuo Ibe je muž, který pomohl změnit svět náramkových hodinek. Právě on a jeho tým totiž přišli s alternativou ke křehkým a luxusním hodinkám. A odolné hodinky Casio G-Shock se staly fenoménem,...
Vylepšení vašeho iPhonu máte teď na dosah. Stahujte velkou aktualizaci
Majitelé iPhonů mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS, která přinese celou řadu novinek. iOS 27 klade důraz na celkově svižnější systém, optimalizaci různých systémových funkcí a přináší i...
Ponížili Apple. Ve chvíli, když slavnostně ukázal iPhone Duo, představili toto
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A...
Některé barvy iPhonů byly dost nepovedené. Některé pak vydržely jen rok
Bílá a černá. Dvě barvy, na které nedal Apple u iPhonů dlouho dopustit. Jenže mezi zákazníky nejsou jen ti konzervativní. Poprvé se tak, co se barev týče, odvázal v roce 2013. Následovaly ovšem opět...
Chytřejší a exkluzivnější. Apple Watch jsou přesnější a dávají víc na výběr
Vedle nových iPhonů představil Apple i nové hodinky Apple Watch. A to jak klasické modely, tentokrát tedy Series 12, tak extrémnější Watch Ultra 4. Hodinky slibují zejména přesnější měření tepu a...
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Nenechají na něm ani polovinu suchou. Lidé si dobírají nový iPhone Duo
Svět je znal teprve pár hodin a už se do nich lidé na internetu začali strefovat. Vtípky na nové iPhony patří ke každoročnímu koloritu. Hlavním terčem se letos podle očekávání stal revoluční skládací...
Chytřejší Siri s AI se v Evropě odkládá. Řeší to bývalý šéf Applu
S představením nových iPhonů znovu Apple ukázal některé nové funkce umělé inteligence, které přinese s nimi na trh uváděná nová verze operačního systému iOS27. V Evropské unii však nebude řada těchto...