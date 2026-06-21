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Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud

Jan Matura
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně nový model. Takže třeba základní iPhone 18 v září nemá být představený.
Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně | foto: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz

Huawei Pura X Max
Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně
Huawei Pura X Max
Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně
43 fotografií

Není to sice dogma, okolnosti to mohou změnit, ale standardně Apple představuje nové iPhony druhé zářijové úterý. Následující pátek startují předprodeje a další pátek jsou přístroje v prodeji na prodejnách a zákazníkům docházejí zásilky z předprodejů.

Letos by se premiéra mohla odehrát v úterý 8. září, což odpovídá tradici. Představení se odehraje s největší pravděpodobností v centrále firmy v kalifornském Cupertinu, což je předměstí San Jose v aglomeraci sanfranciského zálivu. Už několik let je akce předtáčená, takže to, co vidí diváci online ve světě, vidí na plátně i pozvaní návštěvníci v sídle společnosti.

Akci by již neměl moderovat dosavadní šéf Tim Cook, který své místo přepustil Johnu Ternusovi. Ten se stal novým šéfem společnosti, Cook ve firmě zůstává na pozici předsedy představenstva.

Produktová mapa iPhonů do roku 2027

Pro zákazníky je však důležitější změna portfolia a jeho představování. Do letoška Apple na podzim představoval všechny modely nové řady (i když to s ohledem na okolnosti nutně nemuselo být najednou v září) a na jaře byl místo pro premiéru levného modelu. To se nyní mění a podzim by měl být vyhrazený pro prémiové modely.

Znamená to, že letos v září Apple ukáže iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Základní model iPhone 18 se přesune na jarní premiéru (zhruba únor či březen 2027) a doplní tak levný model iPhone 18e. Spekuluje se, že příští rok na jaře by se mohla objevit i druhá generace tenkého iPhonu Air.

Naopak v září se vedle dvou vyšších modelů má ukázat první iPhone s ohebným displejem, model, který by se měl jmenovat iPhone Ultra. I toto označení naznačuje, že to bude nejdražší a nejvybavenější model výrobce.

Co víme o iPhone Ultra

A právě modelem Ultra můžeme začít. Telefon bude skládačka typu knížka, tedy nikoliv véčko. Takový přístroj Apple nepřipravuje. Ale i tak to nebude obyčejná knížka, jaké byly všechny knížkové skládačky do letošního roku: tedy v zavřeném stavu užší a širší, v otevřeném s poměrem stran blízkým čtverci.

iPhone Ultra by měl v zavřeném stavu být širší a nižší než současné skládačky, v rozevřeném se bude víc podobat malému tabletu s poměrem stran 4:3. A to jak na šířku, tak na výšku. Což je další možné využití, které u současných modelů nedává příliš smysl. U iPhonu Ultra by otočení na výšku mohlo fungovat jako zvětšený mobil.

Jak by to mohlo vypadat, ukazovaly již dříve zveřejněné makety, které si fanoušci Applu tiskli podle uniklých dat. Nyní si však už nový formát můžeme prohlédnout naživo. Tedy ti, kteří se dostanou do Číny. Huawei totiž představil skládačku Pura X Max, která má zřejmě velmi podobný nebo úplně stejný formát, jaký bude mít iPhone Ultra.

Než se v září dočkáme iPhonu Ultra, tak by v novém formátu měl novou skládačku představit i Samsung. Ten skládací modely představuje tradičně v létě – v červenci. Očekává se klasický model Z Fold 8 (možná také s dovětkem Ultra), nové véčko Z Flip 8 a právě ještě skládačka 4:3, která by se měla jmenovat Z Fold 8 Wide.

Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS

iOS 27

iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max

Jestliže model Ultra bude takovou malou revolucí, tak další dva podzimní iPhony, tedy modely 18 Pro a 18 Pro Max velkou nálož inovací zřejmě nepřinesou. Zásadní inovace a změny od předchozích modelů čekat nemůžeme, protože to má svoje důvody: Apple pravidelně víc inovuje v dvouletém cyklu, a především se čeká na rok 2027, kdy má vyjít výroční iPhone 20. Designové a další výrazné změny tak přijdou až za rok.

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně
Huawei Pura X Max
Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně
Huawei Pura X Max
43 fotografií

Letos se zájemci o modely Pro a Pro Max musí spokojit s novým čipem A20, který by měl být vyrobený už 2nm procesem. Nový bude i modem C2, tentokrát už z vlastní produkce či spíš návrhu Applu. Změnou má projít i Dynamic Island, který by se měl zmenšit, některé zdroje dokonce uvádí, že úplně zmizí.

Design samotný projde jen drobnými retušemi, a to spíš na čelní straně. Ale minimálně jedna nová barva bude velmi zajímavá. Modely Pro by měly dostat čtyři odstíny krytu a jeden by měl být v zajímavé tmavě rudé barvě (višňové, snad Pantone odstín 6076, jak uvádí server MacRumors). Dalšími by měly být stříbrná, tmavě šedá a světle modrá. Stříbrná by měla být stejná jako u aktuálních modelů, světle modrá v podstatě také. Temně rudá by měla být hlavní barvou modelů 18 Pro a letošní oranžová už v nabídce nebude.

Inovacemi by měl projít fotoaparát, hlavní snímač by měl dostat variabilní clonu. To mají některé modely Huaweie, jinak se to dnes u mobilů příliš nepoužívá. Specifikace jednotlivých snímačů a optik zatím k dispozici nejsou, ale Apple určitě chce zůstat v tomto směru premiantem.

Budou nové modely dražší?

Pro zákazníky může být klíčovou informací, že by nové iPhony mohly mezigeneračně zdražit. Celý trh k tomu spěje, za vše může AI mánie a nedostatek paměťových modulů a některých dalších součástek. Apple zatím šel proti trendu a spíš mezigeneračně zlevňoval (iPhony 17 a 17e, nový notebook MacBook Neo). Ale většina zdrojů se shoduje, že na podzim už bude muset Apple ceny upravit směrem nahoru. Nakonec zdražení přiznává i odcházející šéf Applu Tim Cook.

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