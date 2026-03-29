iPhone 17e se stejně jako loňský model 16e dá označit jako duchovní pokračovatel dostupné série SE. Jde zkrátka o iPhony vycházející ze starších modelů, které Apple s různými úpravami výbavy vrátil zpátky na trh jako možnost, jak si nové zařízení od této značky s moderním hardwarem a dlouholetou softwarovou podporou koupit o něco levněji.
Záměrně neříkáme, že iPhone 17e (ani žádný z předchůdců) je levné zařízení. Pořád je na poměry trhu poměrně hluboko v segmentu vyšší střední třídy a zůstává pravidlo, že nové zařízení s nakousnutým jablíčkem na zadním krytu zkrátka něco stojí. Jenže když si jej porovnáte v kontextu aktuální nabídky Applu, je to vlastně dost výhodný model. Na otázku, v jakém případě a proč byste o něj mohli projevit zájem, si odpovíme v dnešní recenzi.
Bude se mi líbit?
Zcela na rovinu, iPhone 17e působí po designové stránce celkem zastarale. Nejenom, že má v displeji velký výřez a tlustší rámečky okolo (viz dále), ale i jeden fotoaparát na zádech působí jako z jiné doby. Navíc se Apple výběrem barev (černá, bílá, růžová) také moc nepředvedl. Vzpomínáme především na doby levnějších modelů 5c či XR, které zářily různými křiklavými barvami, což zároveň indikovalo i jejich dostupnou povahu.
Na druhou stranu ovšem musíme uznat, že iPhone 17e drží pořád zajímavý minimalistický vzhled, kvalitní konstrukci s kovovým rámečkem a tvrzeným sklem na obou stranách a také příjemně kompaktní rozměry. Ty jsou 146,7 × 71,5 × 7,8 mm, hmotnost telefonu je pak rovněž příjemných 169 gramů. Je to zkrátka ideální telefon pro ty, kteří jej obalí krytem a ani poté nemusejí mít pocit, že je nějak přehnaně velký. K tomu všemu zkrátka působí tak nějak nenápadně, což může někdy být i výhodou.
Po stránce ovládacích prvků je zde stále speciální akční tlačítko s nastavitelnou funkcí (standardně přepínač tichého režimu) a také pořád oproti hlavní produktové linii mobilů od Applu přijdete o dotykovou plošku se spouští fotoaparátu. Telefon je odolný proti vniknutí prachu a vody (certifikace iP68).
iPhone 16e (vlevo) a iPhone 17e