náhledy
Do redakce dorazil nový dostupný iPhone 17e, který hned v několika ohledech napravuje chybky loňského levného modelu. Díky většímu úložišti pro data je navíc novinka opravdu výhodná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Série „e“ je u Applu novinkou od loňska, kdy nahradila dosavadní levné modely SE. Prvním zástupcem byl model 16e, který vsadil na design modelu iPhone 14 s několika kompromisy ve výbavě. Letos se vrací v podobě modelu 17e, který vylepšuje některé loňské nedostatky a zároveň jde i o celkově výhodnější zařízení.
Oba levné modely máme k dispozici, tak jsme si je rovnou dali vedle sebe, abychom ilustrovali, že v designu jsou skutečně minimální rozdíly. Telefony jsou stejně velké a všechny významné designové prvky jsou na stejném místě.
I displeje se nijak nemění, Apple i letos vsadil na už trochu zastarávající obrazovku s výřezem pro senzory Face ID a selfie kamerku.
Žádnou meziroční změnu pak nenajdete ani u zadního fotoaparátu, který je stále pouze jeden a stále stejného rozlišení.
Významných rozdílů je nicméně i tak hned několik, tkví však většinou v detailech, které si nyní u modelu iPhone 17e jdeme ještě podrobně popsat.
Displej tohoto modelu je stále typu Super Retina XDR OLED s rozlišením 1170 × 2532 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz.
Jak už jsme zmínili, pořád zde najdete už trochu zastaralý výřez displeje, a to i přes to, že se do poslední chvíle před odhalením novinky spekulovalo, že by už mohla mít modernější pilulkovitý Dynamic Island. Tak snad příští rok.
Výkon se opět zlepšil, místo loňského čipu A18 tu je tentokrát moderní A19 a 8 GB operační paměti.
Mezi ty opravdu zásadní zlepšení pak patří navýšení základní varianty úložiště na 256 GB. Telefon přitom stojí v základu stejně jako loňská verze se 128 GB.
Další opravdu příjemnou novinkou, která modelu 16e loni citelně scházela, je podpora MagSafe, tedy zabudovaného magnetického propojení s příslušenstvím.
To mimo jiné najdete i u podporovaných originálních krytů a dalších doplňků.
Baterie telefonu má kapacitu 4 005 mAh, což je stejná hodnota, jako loni, a nezměněná zůstala i hodnota výkonu nabíjení po kabelu (20 W).
Naopak navýšení výkonu se dočkalo bezdrátové nabíjení, a to na 15 W. Svou roli v tom má právě podpora MagSafe, jelikož Apple nyní počítá s tím, že mobil budete více nabíjet i tímto způsobem.
Balení s telefonem je stejně minimalistické jako u jiných iPhonů, spolu s mobilem na vás bude čekat už jen USB-C kabel.
S telefonem se dočkáte také odolnosti proti vodě a prachu, a to podle certifikace IP68. V balení dále najdete energetický štítek, který indikuje opravitelnost, energetickou náročnost a právě stupeň odolnosti.
Telefon dostanete s novým systémem iOS 26 a modely od Applu obecně se vždy těší dlouhodobé softwarové podpoře, očekáváme alespoň okolo šesti let velkých aktualizací.
Fotoaparát je stejný jako loni, pořád má rozlišení 48 megapixelů a Apple u něj slibuje dvojnásobný zoom v optické kvalitě. Foťáku nechybí optická stabilizace. I čelní kamera zůstává u parametrů, které měl předchůdce: rozlišení je 12 megapixelů a nechybí tu automatické ostření.
Drobnou novinkou u iPhonu 17e je pak rozšíření palety dostupných barev. K bílé a černé loňského modelu se u novinky přidává ještě růžové barevné provedení, my jsme však na test dostali černou variantu.
Novinka cenou startuje na částce 16 990 korun, což je stejně, jako loni stál iPhone 16e. Právě navýšení základního paměťového úložiště však znamená, že je novinka vlastně o tři tisíce korun levnější, než kolik stála loni odpovídající paměťová verze. Varianta s 512 GB pak vyjde na 22 990 korun.
