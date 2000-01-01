náhledy
Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou hvězdou celé sestavy. Řekneme vám proč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco iPhony 17 Pro a Air mají zbrusu novou konstrukci i vzhled, základní iPhone 17 vypadá jen jako evoluce loňských modelů 16. Tou evolucí také je, ale velmi důkladnou: základní iPhone dostal asi největší vylepšení za mnoho let.
Začít můžeme u displeje. Ten je u letošní novinky úplně stejný jako u špičkového iPhonu 17 Pro, má tedy 6,3 palce místo 6,1 u předchůdce, rozlišení stouplo na 2 622 × 1 206 pixelů. Maximální jas je špičkových 3 000 nitů.
Displej má samozřejmě výřez Dynamic Island, poprvé v historii základního modelu iPhonu je to ale LTPO OLED panel s obnovovací frekvencí 1–120 Hz a také funkcí Always-on. Navíc ho kryje velmi odolné sklo Ceramic Shield 2, oproti dražším modelům se tu tedy vůbec nešetřilo.
Zatím si letos iPhone 17 ponechal slot na SIM, o ten v Evropě přišel jen model Air. Důležitou inovací uvnitř je ale porce paměti: základem je teď 256 GB, což je dvojnásobek. Přitom novinka stojí 22 990 korun, tedy dokonce o tisícovku méně, než za kolik se začínal prodávat předchůdce s menší pamětí. Takže mezigenerační cenový bonus jsou u stejné paměti výrazné čtyři tisíce.
Rám těla iPhonu 17 je hliníkový, záda jsou opět z odolného skla. V tom je opět „sedmnáctka“ stejná jako modely Pro. Líbí se nám matné provedení všeho: rám ani záda telefonu se neupatlávají. Apple navíc model nabízí v atraktivních barvách, i když my testujeme vcelku „obyčejnou“ bílou.
Dalším upgradem je fotoaparát. Ten hlavní zůstal na loňských parametrech, širokoúhlý ale posílil z 12 megapixelů na 48 s výrazně větším čipem. To nejen srovnává kvalitu výstupu s hlavním foťákem, ale výrazně třeba zlepšuje makro snímky.
Výstupek foťáku přitom zůstává v podstatě stejný jako vloni. Je tedy oproti ostatním letošním modelům spíš minimalistický, zachovává pro iPhone v posledních letech typické asymetrické umístění celého výstupku.
K ovládání fotoaparátu nechybí tlačítko Camera Control, které Apple zavedl právě s loňskými modely. Někdo mu na chuť nepřišel, někdo ano, tlačítko ale Apple nenutí nikoho používat.
Uživatelské prostředí fotoaparátu se nese v duchu filozofie Luqid Glass, kterou Apple zavedl u letošního iOS 26. Tuto verzi samozřejmě dostávají v rámci upgradu systému i starší zařízení. Prostředí je tak nějak elegantněji propojeno se vzhledem celého telefonu.
Nový iPhone 17 dostal i významná vylepšení v případě baterie a její výdrže. Nejen, že je akumulátor mírně větší, ale také se zvládá rychleji nabíjet. Ano, nejde o rekordní výkony, ale nabití 50 % baterie za 20 minut (předchůdce to uměl za 30) můžeme označit za svižné.
Novinka má vzhledem k většímu displeji a dalším upgradům oproti předchůdci mírně větší rozměry, ale zůstává příjemně kompaktní: míry jsou 149,6 × 71,5 × 8 mm. Hmotnost mimochodem meziročně stoupla jen o 7 gramů na 177.
Ovládání telefonu zůstává klasické, jak jsou uživatelé zvyklí. Celkově na nás působí iPhone 17 velmi sympaticky: kombinuje to, co mají uživatelé u Applu rádi s řadou praktických vylepšení.
Ta vylepšení možná nejsou na první pohled tak vidět: však nárůst úhlopříčky displeje nebo rozlišení jsou malé a uživatel moc rozdíl nepozná. Jenže praktické detaily posouvají iPhone 17 na mnohem vyšší úroveň.
Novinka je tak praktickým a vlastně docela výhodným základním top modelem, a to i v kontextu konkurence. Však třeba základní Pixel 10 stojí také 22 990 korun, ale má oproti iPhonu 17 poloviční paměť.
Podle nás taku bude iPhone 17 hit – iPhone Air láká víc svým designem a modely Pro opravdu špičkovou výbavou, ale „sedmnáctka“ je prostě volbou rozumu.
