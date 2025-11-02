Sestava nových smartphonů od Applu je už nějakou dobu rozdělena na dvě třídy: základní modely a špičkové Pro verze. Letos je ovšem v nabídce o něco větší zmatek. Máme tu totiž základní model, pak jakýsi mezistupeň a designový experiment současně v podobě modelu Air, poté dvojici iPhonů Pro. K tomu všemu je tu pak ještě dostupný iPhone 16e, kdyby se vám nabídka zdála málo komplikovaná.
Jenže rozhodování se, který si pořídit, má celkem jasné řešení. Letos totiž platí, že pokud nepotřebujete za každou cenu to nejlepší, je základní model, tedy iPhone 17, naprosto skvělou volbou. Apple se totiž zbavil hned několika kompromisů, které pociťovali majitelé základních modelů proti výborně vybaveným iPhonům série Pro. Víte, co všechno tedy letos se základním modelem dostanete? Možná budete překvapeni.
Bude se mi líbit?
Jedním ze způsobů, jak ušetřit na výrobě nového mobilu peníze, je nic moc neměnit. A tak Apple vzal v podstatě ten samý design, jaký měl iPhone 16 a jen jej trochu zvětšil. Na první pohled tedy možná nikdo nepozná, že máte nový iPhone, ale to vám snad vadit nebude.
Boky nového iPhonu 17 jsou opět hliníkové, záda kryje tvrzené sklo. A vzhledem k tomu, že k podobné konstrukci se vrátily i Pro modely (byť s důraznějším zapojením hliníku i na části zad), dostáváte tedy i srovnatelnou konstrukci, jako u dražších kousků a už nejste v nevýhodě jako loni, kdy byly prémiové modely z titanu.
Jak už jsme zmínili, novinka má tedy vzhledem k většímu displeji také větší rozměry, ale pořád si zachovává kompaktní ráz. Konkrétně má rozměry 149,6 × 71,5 × 8 mm, což není o moc víc, než kolik měl předchůdce. Hmotnost pak meziročně stoupla o 7 gramů na 177. Zachovává si rovněž certifikaci IP68, tedy utěsnění proti vniknutí prachu a vody.