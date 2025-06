iPhone 17 Air nebude tím nejlepším modelem v nové řadě, ale to ani není jeho účel. Bude to stylovka, která nahradí model Plus, který se už mezi iPhony 17 neobjeví. Hlavním benefitem bude tenké tělo, spekuluje se o hodnotě 5,5 mm. To by byl rekord, který zatím drží Samsung S25 Edge s tloušťkou 5,8 mm.

Ostatně, tento Samsung bude hlavním rivalem novinky od Applu a můžeme spekulovat, že vznikl právě kvůli iPhonu 17 Air. Že vyšel dřív, je spíš štěstí Samsungu, že Apple s uvedením novinky poněkud otálí. Spekulovalo se totiž o ní už loni, ale Apple si dává na čas. A tak ho Samsung o několik měsíců předběhl. Ale třeba v Česku to nemusí mnoho znamenat, protože S25 Edge se na tuzemském trhu neprodává.

Koncepčně na tom oba telefony budou podobně. Tenké tělo vyžaduje určité kompromisy, takže výbava se blíží či bude blížit spíš základnímu modelu řady než prémiovým přístrojům – u Samsungu modelu Ultra a u Applu dvojici Pro a Pro Max.

Samsung S25 Edge tak má jen dvojitý fotoaparát, který v prémiové třídě výrobce používá už jen u skládacího Flipu. Tam se větší také nevejde. Apple bude v tomto směru ještě purističtější, iPhone 17 Air dostane jen jednoduchý hlavní fotoaparát. Jeho snímač má mít rozlišení 48 Mpix a spekuluje se, že by to mohl být stejný snímač jako u levného iPhonu 16e.

Zoom nahradí výřez, ale širokoúhlý objektiv bude v praxi chybět. Další ústupky: podle spekulací má displeji zřejmě chybět funkce adaptivní obnovovací frekvence (u Applu ProMotion), což by mohlo znamenat, že displej nebude schopný zobrazení informací na zhasnutém displeji Always On. Jeho úhlopříčka bude okolo 6,6 palce.

Zákazník se bude muset smířit i s malou baterií, spekulace uvádějí článek s kapacitou pouhých 2 800 mAh. To i Edge od Samsungu má článek s kapacitou 3 900 mAh. Nutno dodat, že Apple umí s energií šetřit a iPhony si vystačí obecně s bateriemi s menší kapacitou. Ale den výdrže může být při silném využití už problém.

Výkon telefonu přitom chybět nebude, má dostat nový čip A19, a to jako jediný přístroj. Vyšší modely Pro a Pro Max dostanou verzi A19 Pro a naopak základní iPhone 17 má mít loňský čip A18. Všechny modely má Apple osadit vlastními 5G modemy a wi-fi čipy.

Ovšem asi největší povyk může způsobit poslední „inovace“ způsobená malým prostorem v tenkém telefonu. A tou je absence slotu na fyzickou SIM. Ten už chybí americkým verzím aktuálních iPhonů 16, ale ve světě ho iPhony 16 mají. A mají ho mít i všechny novinky – právě s výjimkou modelu Air.

Digitální eSIM jsou dnes běžné a pro iPhony je nabízejí všichni tuzemští operátoři včetně virtuálů. Ale pro část zákazníků to může být nezvyk. Uvidíme, jestli se Apple k tomuto kroku odhodlá. Mimochodem, v USA to žádný problém nebyl.