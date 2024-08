Rýsuje se datum premiéry iPhonů 16. Přišli byste na něj sami

Stačí se podívat na kalendář letošního září a pravděpodobné datum premiéry nových iPhonů vypadá docela jasně. Apple totiž nové iPhony obvykle představuje druhé zářijové úterý. Není to úplně přesné pravidlo a platí to pro iPhony od modelu 4s. Ty starší Apple uváděl na začátku léta, pak se přeorientoval na jeho konec či začátek podzimu.

Výjimečné byly covidové roky, kdy se premiéry posunuly na pozdější termíny. A ještě předloni, v roce 2022, zvolil Apple místo úterý středu 7. září, což byla sice první středa v měsíci, ale v druhém zářijovém týdnu. I loni se nejdřív spekulovalo o středě 13. září, ale nakonec se Apple vrátil k úterý o den dřív.

Z toho vyplývá, že letos se jako den premiéry nových iPhonů nabízí úterý 10. září. Tento termín uvádí například Mark Gurman z Bloombergu, který se k němu však dostal stejnou logickou úvahou. Premiéru 10. září zmiňuje i čínský technologický web cnmo.com a další.

Apple obvykle pozvánky rozesílá až na konci srpna, takže na potvrzení si budeme muset ještě chvíli počkat. Než k tomu dojde, tak se jistě objeví i lépe odzdrojované spekulace.

Nové iPhony řady 16 se podle všeho představí v očekávané sestavě podobné té současné v řadě 15. Zásadní změny se neočekávají, k těm by mělo dojít až příští rok u řady 17, ve které by se měl objevit tenký stylový model a možná i skládací iPhone. I když o něm se spekuluje už dlouho a je to s ním jak na houpačce: bude, nebude…

V řadě 16 by měl Apple představit sedm barevných variant základních modelů 16 a 16 Plus a čtyři barevné varianty modelů Pro a Pro Max. Tyto výkonnější modely by měly mít i větší displeje s menšími rámečky okolo nich. Model Pro Max má dostat vylepšený a výkonnější čip pro práci s umělou inteligencí. Změny mají přijít i u fotoaparátů.