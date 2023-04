Tyto klíčové změny mají dostat iPhony 15. Některé potěší, jiné méně

iPhone 15 Pro koncept

Příští řada iPhonů by měla přinést výraznější změny, než tomu bylo mezi třináctkami a současnými čtrnáctkami. Na druhou stranu, na první pohled by se iPhony 15 neměly od těch současných zásadně lišit. V případě designu to vypadá spíš na facelift, i když v některých detailech ke změnám dojde. Alespoň to naznačují informace a rendery, které zveřejnil server 9to5mac ve spolupráci s dalšími zdroji pro model iPhone 15 Pro.

Premiéru iPhonů 15 můžeme očekávat v tradičním termínu na začátku září, začátek prodeje by pak měl následovat v průběhu měsíce. To jsou tradiční termíny Applu a jelikož letos by to neměla narušit nějaká pandemie nebo zásadní nedostatek dílů, tak zbývá do premiéry zhruba pět měsíců.

Design by už měl mít Apple hotový, ale na určitých detailech ještě možná pracuje. Výroba musí začít v předstihu a stejně tak by měl Apple dát parametry výrobcům příslušenství. A v tomto směru to bude potřeba, protože některé věci se změní zásadně. Výrobci příslušenství z toho budou profitovat, zákazníci dost možná mumlat. Nyní se na jednotlivé změny přehledně podíváme.

Design a konstrukce

Podle 9to5mac dostane iPhone 15 Pro zaoblenější hrany a především titanový rám. Z obrázku to příliš poznat nelze, rozdíly v designu nebudou zásadní, ale určitý posun tam je. Pro zákazníky budou bonusem tenčí rámečky okolo displeje, takže nový model bude při stejné velikosti displeje o něco menší než současný model 14 Pro.

Rámečky okolo displeje mají mít jen 1,55 mm, což by spolu s plochým designem, který Apple praktikuje, mohlo vypadat velmi dobře. Na výšku a šířku by novinka měla být o milimetr menší, tloušťka pak bude o necelý půlmilimetr menší.

iPhone 15 Pro koncept

Novinkou by měla být temně rudá barva (deep red), kterou si můžete prohlédnout na fotografii. Podle 9to5mac by vedle ní mělo v nabídce zůstat černé, bílé a zlaté provedení. Naopak by z nabídky měla zmizet fialová barva, kterou nahradí právě nová temně rudá. Což je zajímavé, protože podle nedávného průzkumu je právě tmavě fialová u modelů 13 Pro a 13 Pro Max nejžádanější.

Výbava

Z některých novinek budou zákazníci nadšeni, z jiných pak méně. Nebo budou rovnou rozmrzelí. Do jaké kategorie budou patřit nová boční tlačítka, je však otázkou. Ta fyzická totiž zřejmě zmizí a místo nich Apple použije dotyková s haptickou odezvou.

iPhone 15 Pro koncept

Další novinkou, za kterou částečně Apple nemůže, bude nový systémový konektor. Místo tradičního Lightningu vybaví Apple novinky USB-C konektorem. Není to z jeho hlavy, jen se musí přizpůsobit nové evropské legislativě, která vyžaduje jednotný konektor, kterým bude právě USB-C. A přizpůsobit se budou muset zřejmě i zákazníci jinde ve světě. Apple asi nebude dělat dvě konektorové verze telefonů.

Nový konektor bude znamenat nové příslušenství, takže mnozí zákazníci s přechodem na novinku utratí další peníze za nové příslušenství. A nebyl by to Apple, aby na tom nechtěl vydělat. Takže zřejmě bude možné nabíjet nové modely jakýmkoli USB-C kabelem, ale jen velmi pomalu. Rychlé nabíjení bude možné jen s kabely, které Apple certifikuje. A to jistě nebude zadarmo.

Poslední informace směřují k fotoaparátu. Samotný výstupek modulu má být větší než u současné generace a ještě výraznější budou výstupky jednotlivých objektivů. Ale podle 9to5mac to nebude platit pro vrcholnou verzi Pro Max, kde bude výstupek menší. A důvodem má být použití periskopového teleobjektivu výhradně u tohoto modelu. Samotné snímače mají být nové a vylepšené u modelů Pro i Pro Max.