Mnohé školy napříč Evropou bijí na poplach, ve snaze chránit duševní zdraví žáků či studentů a zlepšit jejich školní výsledky zakazují používání mobilů na své půdě. Vědci University of Birmingham...

Zásadní změna. Postavili jsme dostupný iPhone 16e proti předchůdci

Nový iPhone 16e sice není tak cenově dostupný, jako byly předchozí modely SE, ovšem o to je to dospělejší smartphone. Vynikne to zejména v porovnání s jedním z předchůdců, který tváří v tvář novince...