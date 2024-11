Jedna z posledních vzpomínek na bohatá balení. Test Infinixu Zero 40

Část 1/6

Infinix Zero 40 5G

Značka Infinix se na českém trhu dál snaží ukrojit co možná největší podíl. Není pochyb, že ji zákazníci pořád ještě vnímají spíše jako méně známého nováčka, ovšem Infinix zde už vystřídal několik modelových řad, a pomalu si tak nachází své místo v nabídce. Aktuálně to jsou jednak opravdu levné telefony, ale výrobce umí i nahlédnout do vyšší střední třídy.

Model Zero 40 se sice ani zdaleka nedá označit jako top model, nicméně fakticky je to aktuálně to nejlepší, co výrobce na českém trhu nabízí, jelikož doprodej vrcholového smartphonu Zero Ultra z roku 2022 už skončil. Zero 40 je v podstatě taková klasická vyšší střední třída, která ovšem láká především na neobvykle bohaté balení a dárky k nákupu.

Bude se mi líbit?

Infinix se sice snažil vymyslet design, který by přitáhl pozornost, jenže výsledek vlastně pořád nijak zásadně nevybočuje z toho, na co jsme u smartphonů střední třídy zvyklí. Telefon má matná záda (to je rozhodně plus), je po stranách zaoblený a na zádech je velký kruhový modul pro zadní fotoaparáty. Zaoblené boky v ruce působí docela příjemně, ale doba, kdy to vyvolávalo prémiový dojem, už je celkem pryč – dnes frčí ploché boky.

Telefon má rozměry 164,3 × 74,8 × 7,9 mm a jeho hmotnost je 195 gramů. Oceňujeme na něm zmíněnou matnou úpravu zad, která se moc nešpiní otisky prstů a navíc ještě v balení dostanete kryt s napodobeninou kůže. Infinix Zero 40 navíc odolá prachu a pocákání vodou díky certifikaci IP54.

Mimochodem právě balení s telefonem je něco, co už celkem stojí za pozornost, jelikož zatímco ostatní výrobci se snaží jej co nejvíc minimalizovat, Inifinix se vydal přesně opačným směrem. Vedle zmíněného krytu, který působí zajímavě, totiž s telefonem dostanete také příslušnou nabíječku (adaptér a kabel), drátová sluchátka (USB-C konektor), a dokonce i tvrzené sklo na ochranu displeje. V tomto ohledu své zákazníky Infinix docela rozmazluje.