Výjimečná sluchátka Huawei si muži asi nekoupí. Hodinky už ano

Huawei to nemá snadné. Pod americkým embargem se musel výrazně stáhnout z mobilního trhu. Letos slavnostně představil jen jeden hlavní model smartphonu pro Evropu. Jmenuje se Nova 9 a je to slušný telefon střední třídy. Jenže má z důvodu embarga několik omezení. Podrobněji se telefonu věnujeme zde.

V rámci premiéry Novy 9 ve Vídni Huawei ukázal i další produkty, na které se již embargo nevztahuje. A je to i segment, v kterém se nyní Huawei výrazně angažuje a daří se mu.

První novinkou jsou zcela bezdrátová sluchátka Freebuds Lipstick. Už název naznačuje, že tato sluchátka budou primárně pro ženy. Tedy konkrétně samotná sluchátka jsou unisex, vycházejí z modelu Freebuds 4, akorát jsou červená.

Ovšem pouzdro ve tvaru rtěnky už jasně ukazuje, kdo je cílová skupina tohoto produktu. Pouzdro sice vypadá jako rtěnka, ale je samozřejmě mnohem větší. Nyní dává smysl i červená barva sluchátek. Prostě to spolu ladí. Ale nápad je to určitě zajímavý a má šanci na trhu uspět.

Pouzdro je kovové a je v něm baterie, která se dobíjí přes USB-C konektor. Sluchátka jsou pecky s nožičkami a jsou otevřená, takže úplně neizolují od okolního hluku, ale mají aktivní potlačení hluku (ANC). Přes tahová gesta na nožičce lze sluchátka ovládat. Kvalitativně by měla být na stejné úrovni jako Freebuds 4. Jejich test si můžete přečíst zde.

Dostupnost sluchátek zatím neznáme, ale překvapivá je cena. Ovšem nikoliv příjemně, sluchátka vyjdou v přepočtu na necelých 7 tisíc korun, což je dvojnásobek ceny Freebuds 4. Uvidíme v testu, pokud jsou stejná, je příplatek za designové pouzdro hodně vysoký.

Nové hodinky i pro ženy

Další novinkou jsou hodinky Watch GT 3. Nenechte se zmást označením, Watch 3 jsou jiný model, podstatná jsou písmenka GT. Novinky se zařadí právě pod dvojici Watch 3 a Watch 3 Pro. Výbavou příliš zaostávat nebudou, ale měly by být levnější. I když, jak to bude na českém trhu, kde se zcela jistě objeví, to zatím nevíme. Po přepočtu z evropské ceny v eurech by hodinky stály okolo 8 500 až 8 900 Kč. Jenže tolik dnes stojí Watch 3. Takže očekáváme cenu o něco nižší.

Hlavní předností Watch GT 3 je menší velikost ze dvou nabízených. Pouzdro 42 mm je už použitelné i pro ženy, dokonce výrobce tuto velikost přisuzuje právě jim. Větší verze má 46 mm, tedy stejně jako Watch 3, které v menším provedení nejsou. Což platí i pro Watch 3 Pro, které existují jen ve velikosti 48 mm a to už je hodně i pro mnoho mužských zápěstí.

Watch GT 3 mají AMOLED displej s úhlopříčkou 1,32 a 1,43 mm. K ovládání slouží dvě tlačítka, jedno je otočné v podobě klasické hodinkové korunky. Hodinky vždy potřebují připojení k telefonu, vlastní GSM/LTE modem nemají (tím disponuje model 3 Pro). Ale, když jsou spojené s mobilem, lze přes ně volat, mají reproduktor i mikrofon. Výdrž je podle velikosti čtyři až sedm dnů při běžném provozu.