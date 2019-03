Vývoj podle Huawei. Hledá čínské dodavatele Applu k získávání informací

V lednu Ministerstvo spravedlnosti Spojených států vzneslo několik obvinění proti firmě Huawei. Čínskou společnost obvinilo s krádeže obchodních tajemství, bankovních podvodů a dalších kriminálních činů.

To se dá v napjaté „ekonomické válce“ mezi Spojenými státy a Čínou kvůli uvalením daní na vybrané produkty brát jako součást boje. Jak ale dokazují informace severu The Information, tohle je už „stará písnička", i když propracovanější a ne tak do očí bijící. Nyní jde hlavně o technologie.

Přestože už dnes čínští výrobci chytrých telefonů hrají první ligu, a to včetně inovací, dlouhá léta konkurenty jen dotahovali. Dřívější čínské smartphony byly označovány za více či méně zdařilé plagiáty či přímo kopie především smartphonů od Applu.

Server The Information zveřejnil informace, že se toho na první pohled mnoho nezměnilo, jen je vše sofistikovanější. A to díky faktu, že se řada součástek pro mimočínské smartphony vyrábí u čínských dodavatelů.

The Information informuje o taktice společnosti Huawei. Jeden z jeho zaměstnanců, který se podílí na vývoji chytrých hodinek, zprostředkoval jednání s jedním z tamních dodavatelů součástek.

Ten ale vyrábí součástky i pro chytré hodinky Apple Watch. Konkrétně mělo jít o senzor pro monitoring tepu srdce. Jednaní bylo vedeno s tím, že Huawei má velký zájem o součástky od tohoto nejmenovaného dodavatele, přičemž tento konrakt měl být velmi lukrativní. Vše se ale nakonec stočilo k vyzvídání o hodinkách Apple Watch.

Vyslanci Huawei se podle představitele výrobce součástek hodinu a půl pokoušeli dostat ze zaměstnance této firmy informace o Apple Watch. Podle vrchního představitele dodavatele dílu ale neúspěšně.

„Sanžili si, ale nic jsme jim neřekli,“ řekl ředitel. „Při provádění výzkumu a vývoje musí zaměstnanci společnosti Huawei hledat a používat veřejně dostupné informace a respektovat duševní vlastnictví třetí strany podle našich pokynů týkajících se podnikatelského chování,“ prohlásil mluvčí Huawei.



Prohlášení Ministerstva spravedlnosti Spojených států nekalé praktiky čínského výrobce dále dokládá. Huawei podle něj má program, v rámci nehož jsou zaměstnanci odměňováni za zcizování informací, včetně bonusů podle toho, o jak důležitá informaci se jedná.



Krádeže obchodních tajemství není nic nového. Mezi technologickými společnostmi k nim dochází odnepaměti. A to netřeba zmiňovat období studené války, kdy proti sobě stály dvě znepřátelené mocnosti.

Nové obvinění proti Huawei ukazuje na daleko dravější a propracovanější systém vyzvídání tajných informací. To už se týkalo konektorů pro notebooky MacBook Pro z roku 2016.

Server The Information také zmiňuje taktiku, kdy se Huawei snaží „přetáhnout“ zaměstnance Applu. Ovšem místo nabídky lukrativního zaměstnaní při pohovoru čínskou společnost více zajímá, co Apple chystá.

Jistý bývalý zaměstnanec společnosti Apple přímo řekl, že po opuštění Applu a snaze se uplatnit u Huawei mu při pohovoru zaměstnanci čínské společnosti opakovaně pokládali otázky týkající se chystaných produktů americké společnosti. „Bylo jasné, že mají větší zájem o to, aby se dozvěděli, co Apple chystá, než aby mě najali“ prohlásil bývalý zaměstnanec americké firmy.

V každém případě aktuálně patří Huawei mezi nejinovativnější výrobce smartphonů. A je zřejmé, že mnoho inovací pochází z jeho vývoje, nikoliv od konkurence.