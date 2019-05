Útok na Huawei pokračuje. Za chvíli už nedá telefon vůbec dohromady

Vše začalo zařazením Huaweie na černou listinu, která zakazuje americkým firmám dodávat čínské firmě součástky. Přestože následně dala americká administrativa Huaweii devadesátidenní odklad, mnohé firmy jsou aktivnější a s Huaweiem přestávají spolupracovat.

Firma tak ztratila přístup k plnohodnotnému operačnímu systému Android, bez kterého jsou telefony mimo čínský trh v podstatě neprodejné. Jenže to byl jen začátek. Nyní se přidávají další společnosti a asociace, které mají sídlo v USA. Ruší čínskému výrobci členství a znemožní mu využívat licence a patenty, které jsou důležité.

Huawei tak ztratil členství v SD Asociaci. To znamená, že už nebude moci používat logo pro SD karty a také je nebude moci vyrábět. Zatím není jasné, jestli to znamená i to, že nebude moci dávat do telefonů slot na tyto karty. V tom se zahraniční zdroje rozchází. Tento problém však Huawei dokáže obejít, má už totiž vlastní standard paměťových karet, který dostaly nové modely řady P30 a Mate 20.

Standard se jmenuje NM Card, což je zkratka Nano Memory Card. Tyto karty lze bez problémů koupit, ale nikdo jiný je nepoužívá a nemají je ani jiné modely Huaweie. Navíc jsou mnohem dražší než stejné microSD karty se stejnou kapacitou.

Další zprávou, která Huawei jistě nepotěšila, je ta, že byla čínská společnost vyřazena z Wifi Aliance, která vydává certifikace wifi produktů a podílí se na vývoji nových standardů. V současné chvíli není jasné, jestli konec členství znamená, že Huawei nedostane třeba certifikace wifi modulů pro smartphony. Současných modelů se to netýká, u těch následujících, jestli tedy nějaké budou, by měl Huawei wifi implementovat, ale bez certifikace.

Podobné to je i s technologií Bluetooth. Huawei byl vyřazen z Bluetooth SIG asociace, která drží ochrannou známku na tuto technologii, a každý produkt s ní musí projít certifikačním procesem. Nezisková organizace má sídlo v USA, a tak se musí řídit zákazem vydaným americkou administrativou. Stejně se podle webu Nikkei zachovala asociace JEDEC, která se stará o standardy USB a paměťových modulů. I z ní byl Huwei vyřazen.

Pokud se firmě americký zákaz nepodaří vyřešit, může výrobu mobilů zastavit. Protože by nemohl mít velkou část funkcí, které jsou pro používání nezbytné. Ve světle nových událostí nebude moci Huawei produkovat mobily ani pro čínský trh, kde by prvotní zákaz používání plnohodnotného Androidu nevadil, protože služby Google v Číně stejně nefungují. Jsou tam zakázané.



Nutno dodat, že se situace mění každým dnem a na stránkách Mobil.iDNES.cz nadále kauzu podrobně sledujeme.