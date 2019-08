Huaweii se vlastní systém vyplatí. Důkazem je Apple a jeho iPhony

Přestože je krize aktuálně zažehnána, tak Huaweii stále hrozí, že nebude moci spolupracovat s americkými společnostmi, tedy především Googlem, který vyvíjí operační systém Android.

Jenže všechno špatné může být pro něco dobré. Huawei vyvíjí vlastní systém. Primárně jako zadní vrátka, sekundárně to však pro něj může být výhra. Důkazem je Apple. Tomu sice prodeje iPhonů padají, jenže zisk roste. Vydělává totiž na iPhonech podruhé. Tím, že iPhony používají vlastní systém iOS, má vše pod kontrolou, včetně příjmů.

A stejně by to bylo u Huaweie. Ten by mohl na vlastním systému inkasovat všechny zisky ze služeb provázaných s provozováním telefonů nebo tabletů a pravděpodobně i počítačů. Od prodeje aplikací po například hudební či video služby.

Ovšem nasazení vlastního systému bude zejména na západních trzích pro Huawei (Honor) těžké. Důležitý bude dostatek aplikací, bez nich jsou smartphony odsouzeny k zániku. Mobilní Windows či systém od BlackBerry budiž důkazem.

Ovšem v Číně je situace jiná. Tam je o smartphony Huawei obrovský zájem. Nechme stranou, zda způsobený buď dobře zacílenou reklamou, či „vlasteneckým cítěním“.

Nový systém by se tak na domácím trhu mohl zcela jistě snadno uchytit. A vzhledem k prodejům smartphonů Huawei by byla základna pro prodej služeb obrovská.

Čínský výrobce by tak jen na domácím trhu generoval obrovské zisky. Ostatně v menším měřítku takto vydělávají na domácím trhu další čínské značky používající upravený Android. Huawei by však měl totální kontrolu nad vším.

Systém známý jako Harmony OS už si čínská firma zaregistrovala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Dříve byl znám pro globální použití jako Ark OS, v Číně HongMeng OS.

Huawei tak podle dostupných informací svůj systém do smartphonů opravdu nasadí, a to i přes případné úspěšné vyústění ohledně zrušení sankcí pro spolupráci s americkými společnosti. Do světa mimo svůj domácí trh ho však vypustí až později.